Masz obsesję na punkcie "Obsesji"? Wszystko, co warto wiedzieć o filmie [SPOILERY!]

Nowa fala horrorów psychologicznych

Jeszcze kilka lat temu horrory kojarzyły się przede wszystkim z duchami, demonami, seryjnymi mordercami i kolejnymi wymyślnymi sposobami straszenia widza. Dziś gatunek przechodzi wyraźną przemianę. Coraz częściej twórcy rezygnują z tanich jumpscare’ów na rzecz historii, które przerażają czymś znacznie bardziej nieuchwytnym – powolną eskalacją emocji, obsesji i ludzkich dramatów.

Najlepszym przykładem są produkcje młodego pokolenia filmowców. Bracia Danny i Michael Philippou udowodnili w "Mów do mnie" i "Oddaj ją", że horror może być jednocześnie opowieścią o żałobie, uzależnieniu i traumie. Michael Shanks w body horrorze "Together" wykorzystuje grozę jako metaforę toksycznego związku, Genki Kawamura w "Exit 8" buduje napięcie wokół psychologicznego zagubienia, a Kane Parsons w "Backrooms. Bez wyjścia" zamienia internetową legendę w opowieść o lęku przed nieznanym.

Do tego grona dołącza również "Obsesja" Curry’ego Barkera. To horror, który nie próbuje przestraszyć widza kolejnym potworem wyskakującym z ciemności. Największy niepokój rodzi się tutaj z obserwowania, jak pozornie niewinne uczucie stopniowo przeradza się w coś przerażającego. Groza nie pojawia się nagle – narasta niemal niezauważalnie, aż w pewnym momencie okazuje się, że bohaterowie przekroczyli granicę, zza której nie ma już odwrotu.

To właśnie dlatego współczesne horrory psychologiczne trafiają do nowego pokolenia widzów. Zamiast straszyć wyłącznie krwią i potworami, wykorzystują lęki, które są znacznie bliższe codzienności – samotność, żałobę, toksyczne relacje, uzależnienie od drugiej osoby czy obsesję. I właśnie w ten nurt doskonale wpisuje się "Obsesja".

O czym jest "Obsesja"?

Głównym bohaterem filmu jest Baron, przez znajomych nazywany Bear (Michael Johnson). To cichy i nieśmiały chłopak, który od lat skrycie kocha swoją przyjaciółkę Nikki (Inde Navarrette). Nigdy nie znajduje jednak odwagi, by wyznać jej uczucia.

Punktem zwrotnym okazuje się tragiczny dzień, w którym Bear wraca do domu i odkrywa, że jego ukochana kotka Sandy zmarła po zjedzeniu leków pozostawionych w mieszkaniu. Mimo rozpaczy postanawia spotkać się z przyjaciółmi i właśnie tego wieczoru powiedzieć Nikki, co do niej czuje.

Po drodze wstępuje do sklepu ezoterycznego. Chce kupić dziewczynie nowy naszyjnik z kryształem, ponieważ zgubiła swój, ale wychodzi z tajemniczą wierzbową różdżką "One Wish Willow", która – po przełamaniu na pół – spełnia jedno życzenie.

Zdesperowany Bear wypowiada słowa: "Chcę, żeby Nikki pokochała mnie najbardziej na świecie". Zaklęcie działa natychmiast. Początkowo dziewczyna zachowuje się jedynie nieco inaczej, tłumacząc swoje rozkojarzenie trudną sytuacją rodzinną i chorobą ojca. Z czasem jednak jej uczucie przeradza się w chorobliwą obsesję. Bear szybko odkrywa, że nie jest już obiektem miłości, lecz więźniem własnego życzenia.

To jednak dopiero początek. "Obsesja" nie jest filmem, który prowadzi widza za rękę i wyjaśnia wszystkie tajemnice. Wręcz przeciwnie – niemal każda scena pozostawia miejsce na interpretację. Nic dziwnego, że po premierze w sieci zaczęły pojawiać się dziesiątki teorii próbujących odpowiedzieć na pytanie, kto tak naprawdę jest ofiarą, kto oprawcą i co wydarzyło się z Nikki po wypowiedzeniu życzenia.

Co naprawdę dzieje się z Nikki?

Jednym z najczęściej dyskutowanych tematów po seansie jest to, co właściwie stało się z Nikki po spełnieniu życzenia.

Najprostsza interpretacja zakłada, że dziewczyna została opętana przez magiczną moc różdżki. Zaklęcie stopniowo odbiera jej człowieczeństwo, zamieniając miłość w ślepe podporządkowanie.

Film pozostawia jednak liczne wskazówki sugerujące, że prawdziwa Nikki przez cały czas pozostaje uwięziona we własnym ciele. Najbardziej wymowna jest scena, w której śpiąca dziewczyna wypowiada słowa: "Nie budź jej, Bear. Zabij mnie". Wielu widzów uważa, że są to rozpaczliwe wołania prawdziwej Nikki, próbującej wydostać się spod działania zaklęcia.

Tę teorię wzmacnia także lunchbox. Obok makabrycznych kanapek przygotowanych z ciała kotki Sandy znajdują się dwa zdjęcia. Na jednym Nikki napisała „Ty”, na drugim „Nie ja”. To subtelny, ale niezwykle mocny sygnał, że dziewczyna jest świadoma tego, co się z nią dzieje, choć nie ma już nad sobą kontroli.

Nie brakuje również teorii, że zaklęcie nie tyle opętało Nikki, ile całkowicie zmieniło naturę jej uczuć. Miłość została sprowadzona do instynktu bezwarunkowego oddania, przez co dziewczyna przestała funkcjonować jak świadomy człowiek, a zaczęła kierować się wyłącznie potrzebą uszczęśliwienia Beara – bez względu na konsekwencje.

Dlaczego Nikki gotuje kota? Symbolika Sandy

Scena, w której Nikki gotuje zmarłą kotkę Sandy i przygotowuje z niej Bearowi kanapki, należy do najbardziej szokujących momentów filmu. Można jednak odczytywać ją jako coś więcej niż tylko próbę obrzydzenia widza.

Sandy umiera dosłownie chwilę przed wypowiedzeniem życzenia. Niedługo później Nikki zaczyna darzyć Beara bezwarunkowym uczuciem – bardziej przypominającym przywiązanie zwierzęcia do właściciela niż romantyczną miłość.

Najpierw urządza kotce ołtarz, później przygotowuje z niej kanapki dla Beara. To zachowanie przypomina instynkt kotów, które przynoszą swoim opiekunom upolowane zwierzęta jako formę troski i prezentu. Jeśli taka interpretacja jest słuszna, magia nie tylko odebrała Nikki wolną wolę, ale sprowadziła jej uczucia do poziomu czystego instynktu.

To nie jedyna symbolika związana z Sandy. Kotka umiera po połknięciu leków należących do babci Beara – przez przypadek, jako niewinna ofiara ludzkiego zaniedbania. W podobny sposób Nikki staje się ofiarą egoistycznej decyzji chłopaka. Obie zostają pozbawione możliwości wyboru i obie płacą najwyższą cenę za cudze błędy.

Kto ma tu obsesję?

Wydawałoby się, że osobą owładniętą obsesją jest Nikki. To ona śledzi Beara, nie potrafi zostawić go samego nawet na chwilę i jest gotowa zrobić wszystko, byle tylko był szczęśliwy. To jednak najbardziej oczywista interpretacja.

Już pierwsze sceny pokazują, że obsesja istniała znacznie wcześniej. Bear otwarcie przyznaje, że od lat kocha się w Nikki. Widzi ją w każdej piosence, nie wyobraża sobie bez niej życia i zamiast zdobyć się na szczerą rozmowę, odbiera jej możliwość wyboru. Wypowiada życzenie, które pozbawia ukochaną wolnej woli i zmusza ją do odwzajemnienia jego uczucia.

Można więc powiedzieć, że obsesja Nikki nie jest jej własną obsesją. Jest jedynie skutkiem obsesji Beara, która dzięki magii została zamieniona w rzeczywistość. Film stawia tym samym niewygodne pytanie: czy miłość nadal pozostaje miłością, jeśli druga osoba została pozbawiona prawa do własnych uczuć?

Czy Bear jest prawdziwym czarnym charakterem?

Przez większą część filmu Bear wydaje się sympatycznym chłopakiem, któremu zwyczajnie zabrakło odwagi. To sprawia, że widz łatwo zaczyna mu kibicować i rozumieć jego motywacje. Im bliżej finału, tym trudniej jednak usprawiedliwiać jego decyzje.

Bear otrzymuje w filmie kilka szans, by naprawić swój błąd. Za pierwszym razem dzwoni na infolinię producenta przeklętej różdżki. Nie prosi jednak o cofnięcie życzenia, lecz jedynie o jego modyfikację. Mimo że widzi, jak bardzo cierpi Nikki, wciąż chce, by dziewczyna go kochała – tylko w mniej przerażający sposób. To właśnie podczas tej rozmowy dowiaduje się, że istnieje tylko jeden pewny sposób na zakończenie działania zaklęcia – śmierć osoby, która wypowiedziała życzenie. Oznacza to, że Bear mógłby uwolnić Nikki od koszmaru, poświęcając własne życie. Jednak aż do finałowej sceny nie bierze pod uwagę takiego rozwiązania.

Później los daje mu kolejną szansę. Bear zdobywa następne różdżki i prosi przyjaciela, by wypowiedział życzenie w jego imieniu (zgodnie z zasadą "One Wish Willow", każdy ma tylko jedno zaklęcie do wypowiedzenia, a Bear już swoje wykorzystał). To również moment, w którym mógłby całkowicie uwolnić Nikki od działania klątwy. Zamiast tego ponownie wybiera rozwiązanie, które ma sprawić, że dziewczyna nadal będzie go kochać. Trudno nie odnieść wrażenia, że Bear zakochany jest przede wszystkim we własnym wyobrażeniu o miłości. Nie walczy o szczęście Nikki, lecz o spełnienie własnego marzenia. To subtelna, ale niezwykle ważna różnica.

To właśnie dlatego wielu widzów uważa, że największym antagonistą filmu nie jest Nikki, lecz sam Bear. Nie dlatego, że świadomie chciał skrzywdzić ukochaną, ale dlatego, że za każdym razem, gdy dostawał szansę na naprawienie własnego błędu, przedkładał własne pragnienia nad jej wolność i życie.

Toksyczne relacje są wszędzie

Choć największą uwagę przyciąga relacja Beara i Nikki, film pokazuje, że toksyczne mechanizmy dotyczą niemal wszystkich bohaterów.

Ian (Cooper Tomlinson) próbuje rozdzielić zakochanych, ale nie robi tego wyłącznie z troski o Nikki. Z czasem okazuje się, że od lat utrzymywał z nią potajemny związek i sam nie potrafi pogodzić się z jej utratą. Zarzuca Bearowi, że wykorzystuje załamanie psychiczne dziewczyny, by zdobyć jej uczucie. Paradoks polega na tym, że sam również kieruje się egoistycznymi pobudkami. Podobnie zachowuje się Sarah (Megan Lawless), która od dawna kocha się w Bearze. Przekonuje go, że Nikki wykorzystuje jego dobroć i obciąża go własnymi problemami. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że jej rady również wynikają z prywatnych uczuć, a nie z troski o przyjaciela.

W efekcie "Obsesja" przestaje być wyłącznie historią o przeklętym życzeniu. To opowieść o ludziach, którzy próbują wpływać na decyzje innych, manipulują emocjami i nie potrafią zaakceptować, że miłości nie da się wymusić. Magia jest jedynie katalizatorem – prawdziwe źródło horroru tkwi w bohaterach i ich decyzjach.

Horror stworzony przez youtubera

Za "Obsesję" odpowiada zaledwie 26-letni Curry Barker, który przed debiutem pełnometrażowym zdobywał popularność w internecie dzięki krótkim horrorom i creepypastom. Już wtedy eksperymentował z gatunkiem, stawiając przede wszystkim na budowanie atmosfery i psychologiczne napięcie. Nieprzypadkowo więc jego pierwszy pełnometrażowy film wpisuje się w nową falę horrorów, które bardziej niepokoją, niż straszą.

Barker zostawił w filmie również niewielki "podpis" dla najbardziej uważnych widzów. Choć nie pojawia się na ekranie, to właśnie jego głos słyszymy w jednej z kluczowych scen. Gdy Bear dzwoni na infolinię producenta przeklętej różdżki "One Wish Willow", po drugiej stronie słuchawki odzywa się sam reżyser. To drobny detal, który wielu widzów odkryło dopiero po seansie i który pokazuje, jak dużą kontrolę Barker miał nad każdym elementem swojej produkcji.

Co ciekawe, "Obsesja" powstała za niespełna 800 tysięcy dolarów – budżet niewielki jak na standardy współczesnego kina grozy. Mimo to film szybko stał się jednym z największych horrorowych fenomenów ostatnich miesięcy i zarobił wielokrotnie więcej, niż kosztowała jego realizacja. To kolejny dowód na to, że współczesny horror coraz częściej rodzi się poza wielkimi studiami filmowymi – w internecie, gdzie młodzi twórcy mają odwagę eksperymentować z gatunkiem i opowiadać historie, które trafiają do nowego pokolenia widzów.

"Obsesja" nie jest horrorem, który kończy się wraz z napisami końcowymi. To właśnie dlatego film Curry’ego Barkera wywołuje dziś tyle dyskusji. Widzowie analizują kolejne sceny, szukają ukrytych znaczeń i tworzą własne interpretacje, a sam reżyser konsekwentnie unika udzielania jednoznacznych odpowiedzi. Dzięki temu "Obsesja" zostaje z odbiorcą na długo po zakończeniu seansu.