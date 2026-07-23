Jarek będzie błagał Juniora o wybaczenie w "Na Wspólnej". Z jakim skutkiem?

Jarek spróbuje odbudować zaufanie Juniora w 4263. odcinku "Na Wspólnej"

Nadchodzący odcinek serialu przyniesie kolejne zawirowania w życiu rodziny Bergów. Jarek będzie robił wszystko, aby odzyskać przychylność Juniora. Chłopak będzie czuł ogromny zawód po tym, jak nakryje ojca podczas miłosnych igraszek z Martyną. Jego stosunek do Jarka diametralnie się zmieni i upodobni do niechęci, jaką darzy Elizę.

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Junior przestanie współczuć ojcu, zdając sobie sprawę, że kiedy Jarek dobrze się bawi z Wrońską, reszta rodziny – on, Hania (Pola Żak) i Eliza – cierpią. Świadomość, że nie ma już żadnych szans na uratowanie rozpadającej się rodziny, dodatkowo pogłębi rozgoryczenie nastolatka.

Złość Juniora da o sobie znać od razu – w ostrych słowach odwróci się od ojca. Berg nie podda się jednak tak łatwo i spróbuje ratować sytuację, zdając sobie sprawę, że chłopak wcześniej stanął po jego stronie, a nie po stronie Elizy. W najnowszym epizodzie "Na Wspólnej" Jarek podejmie próbę zacieśnienia więzi, by nie stracić go na zawsze.

Bruno wkroczy do akcji w 4263. odcinku "Na Wspólnej"

Do gry wkroczy Bruno (Dawid Czupryński), który zaprosi Juniora na partyjkę tenisa. Nastolatek, potrzebujący aktywności fizycznej po porzuceniu treningów bokserskich u Bartka (Krzysztof Wach), zgodzi się dołączyć do Jarka, Bruna i ich kolegi jako czwarty zawodnik.

Motywacje chłopaka do udziału w meczu nie będą jednak do końca jasne. Junior nadal będzie kipiał ze złości na Jarka za scenę, której był świadkiem. Jego niechęć osiągnie taki poziom, że zgodzi się na udział w sparingu wyłącznie pod warunkiem, że w jego drużynie zagra Krawczyk. Wspólnik Berga z łatwością zaakceptuje te warunki.

Rozmowa ojca z synem w 4263. odcinku "Na Wspólnej"

Podczas spotkania na korcie nadarzy się okazja do rozmowy między ojcem a synem. Czas pokaże, czy Junior zdecyduje się wybaczyć Jarkowi, czy też jego nienawiść będzie równie silna jak w przypadku Elizy, której desperackie próby ratowania relacji z chłopakiem zakończyły się fiaskiem.

Czy Berg zdoła przekonać syna do zmiany zdania? A może Junior ostatecznie przekreśli oboje przybranych rodziców? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki serialu na antenie TVN.