Na Wspólnej. Zaskakujący obrót spraw. Eliza dowie się o romansie Jarka

"Na Wspólnej" odcinek 4259 - czwartek, 6.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4259. epizodzie "Na Wspólnej" na jaw wyjdą kolejne tajemnice. Eliza zostanie uświadomiona, że Jarka i Martynę łączy płomienny romans. Będzie to dla niej bolesne, tym bardziej że niedawno zobaczy ich oboje w "Barze u Ziębów" po spotkaniu dotyczącym opieki nad Juniorem (Jan Leśniewski) i Hanią (Pola Żak). Prawdę usłyszy od Agaty – ukochanej Bruna (Dawid Czupryński). Kobieta przekaże jej prosto z mostu, że Wrońska to nie tylko klientka, ale nowa miłość jej męża.

Zaskakujące wyznanie przyjaciółki bardzo wstrząśnie Bergową. Mimo iż to ona pierwsza nawiązała relację pozamałżeńską z Bartkiem i to jej niewierność zniszczyła rodzinny spokój (co mocno przeżył zwłaszcza Junior), zdrada Jarka zaboli ją równie mocno.

Eliza i Bartek spotkają się po odkryciu romansu Jarka w 4259. odcinku "Na Wspólnej"!

Sytuacja w 4259. odcinku uświadomi Elizie bolesną prawdę. Małżeństwa nie da się już naprawić, skoro mąż ulokował swoje uczucia w innej kobiecie. Choć ona po wybuchu skandalu ostatecznie zerwała kontakt z Wichrowskim, to Jarek i tak jej nie wybaczył. Bardzo szybko pocieszył się za to w ramionach nowej wybranki. Tego Eliza nie będzie potrafiła tak łatwo przełknąć.

Równie mocno rozstanie będzie przeżywał Bartek. Podczas przypadkowego spotkania, które zobaczymy w nowym odcinku, Wichrowski wyrzuci z siebie wszystko, z czym się zmaga. Mężczyzna nadal będzie żywił do niej ogromne uczucie i pragnął wspólnej przyszłości. Czy w obliczu nowych faktów Bergowa da mu kolejną szansę?

Czy w 4259. odcinku "Na Wspólnej" Eliza i Bartek dadzą sobie szansę?

Pytanie o to, czy Eliza i Bartek do siebie wrócą w 4259. odsłonie "Na Wspólnej", pozostaje otwarte. Czy pożądanie zmieni się w stabilną relację? Wszystko zależy od tego, jak sytuacja rozwinie się po stronie Jarka i Martyny. Dodatkowym utrudnieniem może być moment, gdy Junior dowie się, co łączy jego przybranego ojca z nową kobietą.

Czy rozczarowanie postawą Jarka sprawi, że chłopak zaakceptuje Bartka? A może mimo przeciwności Bergowie postanowią ratować rodzinę? Co z Juniorem i Hanią, czy odnajdą spokój w nowej sytuacji? I jak postąpi Sylwia (Hanna Łubieńska)? Te wątki zostaną rozwinięte w kolejnych epizodach uwielbianego serialu!

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