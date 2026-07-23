Junior przyłapie Jarka z kochanką w "Na Wspólnej". Zrobi awanturę i znienawidzi go

"Na Wspólnej" odcinek 4259. Co wydarzy się w czwartek 6 sierpnia w TVN?

W 4259. odsłonie "Na Wspólnej" Martyna zadzwoni do Jarka i wyzna, że bardzo za nim tęskni od czasu ich ostatniego spotkania u Ziębów, gdzie przypadkiem wpadną na siebie z Elizą po sprawie o opiekę nad Hanią i Juniorem. Kobieta nie będzie zamierzała czekać i postanowi od razu spotkać się z ukochanym. Tym razem to ona przyjdzie do niego do mieszkania.

Jak można się domyślić, Berg zaprosi Wrońską do środka, a sprawy szybko nabiorą tempa. Para ponownie wyląduje w łóżku, ale sielankę w 4259. odcinku "Na Wspólnej" przerwie brutalne zderzenie z rzeczywistością.

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Złość Juniora na Jarka w 4259. odcinku "Na Wspólnej"

Spokój kochanków w 4259. odcinku "Na Wspólnej" zburzy nieoczekiwany powrót Juniora do mieszkania. Reakcja chłopaka będzie gwałtowna, czego Jarek mógł się spodziewać, pamiętając, jak syn zareagował na wieść o romansie Elizy i Bartka (Krzysztof Wach).

W najnowszym epizodzie "Na Wspólnej" nastolatek wpadnie w szał, potępiając zachowanie przybranego ojca. Jarek, w oczach Juniora, zachowa się identycznie jak Eliza. Zrozumie, że szanse na uratowanie małżeństwa Bergów zostały ostatecznie przekreślone, gdyż oboje wybrali nowe drogi.

Czy Bergowie w 4259. odcinku "Na Wspólnej" stracą kontakt z synem?

Wcześniej w "Na Wspólnej" Junior trzymał stronę ojca, odwracając się od Elizy po jej zdradzie. Jednak w 4259. odcinku, gdy przyłapie Jarka z Martyną, poczuje taką samą niechęć do niego jak do przybranej matki. Sytuacja stanie się na tyle napięta, że do akcji wkroczy Bruno (Dawid Czupryński), próbując załagodzić konflikt.

Czy w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" uda się odbudować zaufanie? Czy Junior wybaczy Bergom, czy może zdecyduje się na powrót do swojego biologicznego ojca, Janusza Zawady (Wojciech Kałużyński)? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące wydarzenia.