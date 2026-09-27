Marysia zdradzona, ale nie sama w "M jak miłość"! On uratuje ją przed załamaniem

Jak Marysia dowie się o romansie w „M jak miłość”?

Bolesna prawda o zdradzie Artura wyjdzie na jaw w 1945. odcinku produkcji „M jak miłość”. Rogowska, w towarzystwie Kosowskich, pojawi się w gabinecie męża, by poprosić go o przysługę. Kiedy wejdzie do pomieszczenia, nie zdając sobie sprawy z tego, co się tam dzieje, zastanie Artura w objęciach Joanny.

Szokująca scena sprawi, że zdruzgotana Marysia natychmiast opuści gabinet, po czym zacznie osuwać się na podłogę, trzymając się za klatkę piersiową. Zaniepokojeni Kosowscy pośpieszą z pomocą, widząc jej problemy z oddychaniem. Cała sytuacja stanie się dla nich jasna, gdy z gabinetu wybiegnie pospiesznie poprawiająca ubranie Joanna.

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– O Boże... – skomentuje Judyta, jak podaje portal swiatseriali.interia.pl.

– No pięknie… pięknie… – doda jej ojciec.

Karol wesprze Marysię po zdradzie w „M jak miłość”

Kosowscy bez wahania staną murem za zdradzoną Rogowską. Kobieta nie będzie chciała słuchać żadnych wyjaśnień męża i każe mu opuścić przychodnię. Gdy Artur wyjdzie, Karol zacznie pocieszać roztrzęsioną Marysię.

– Moja droga, tak mi przykro… – powie Karol. W tym czasie Judyta przyniesie wodę i środki uspokajające, ale Marysia ich nie przyjmie. Zamiast tego wpadnie w ramiona Karola i zaleje się łzami, co spotka się ze zrozumieniem ze strony starszego mężczyzny, który zachęci ją do uzewnętrznienia emocji.

– Dobrze… bardzo dobrze… Płacz, dziecko, płacz... Wypłacz to wszystko z siebie… – doradzi jej Kosowski.

Ojciec Judyty uratuje Marysię przed załamaniem

Słowa Karola przyniosą Marysi chwilową ulgę, a na jej twarzy pojawi się cień spokoju. Wtedy rozdzwoni się jej telefon – to niewierny Artur będzie próbował nawiązać kontakt. Rogowska zignoruje połączenie, nie chcąc zamienić ze zdrajcą nawet słowa.

– Odstawię cię twoim samochodem. Tata już poszedł spacerkiem do domu... Nie ma mowy, żebyś prowadziła w takim stanie – zdecyduje Judyta.

– W jakim stanie? W życiu nie byłam bardziej spokojna – odeprze Marysia. Jej pozorny spokój szybko jednak pęknie, gdy podczas jazdy zadzwoni telefon Judyty, a Marysia zacznie wspominać szczęśliwe chwile z mężem, zniszczone przez pocałunek z Joanną.

– Znowu Artur… Marysiu… – zacznie Kosowska, lecz Rogowska natychmiast jej przerwie: „Nie. Nie chcę z nim rozmawiać… Już chyba nie mamy o czym.”

Kiedy emisja 1945 odcinka „M jak miłość”?

Najnowszy epizod serialu „M jak miłość”, opatrzony numerem 1945, zostanie wyemitowany na antenie TVP2 w poniedziałek, 5 października 2026 roku, o godzinie 20.50.