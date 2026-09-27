Marysia zdradzona, ale nie sama w "M jak miłość"! On uratuje ją przed załamaniem

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-09-27 13:19

W 1945. odcinku serialu „M jak miłość” Marysia (Małgorzata Pieńkowska) przeżyje prawdziwy dramat. Rogowska nakryje Artura (Robert Moskwa), gdy ten będzie całował się z Joanną (Dominika Sakowicz). Kobieta niemal straci zdrowie z powodu szoku, jednak w najtrudniejszych chwilach będzie mogła liczyć na wsparcie najbliższych. Pomocną dłoń wyciągnie do niej nie tylko przyjaciółka Judyta (Paulina Chruściel), ale również ojciec, Karol (Stanisław Brejdygant), na którego ramieniu znajdzie pocieszenie.

Zamyślona Marysia w szarym swetrze. O jej dramacie w serialu M jak miłość przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe Marysia zdradzona, ale nie sama w "M jak miłość"! On uratuje ją przed załamaniem

Jak Marysia dowie się o romansie w „M jak miłość”?

Bolesna prawda o zdradzie Artura wyjdzie na jaw w 1945. odcinku produkcji „M jak miłość”. Rogowska, w towarzystwie Kosowskich, pojawi się w gabinecie męża, by poprosić go o przysługę. Kiedy wejdzie do pomieszczenia, nie zdając sobie sprawy z tego, co się tam dzieje, zastanie Artura w objęciach Joanny.

Szokująca scena sprawi, że zdruzgotana Marysia natychmiast opuści gabinet, po czym zacznie osuwać się na podłogę, trzymając się za klatkę piersiową. Zaniepokojeni Kosowscy pośpieszą z pomocą, widząc jej problemy z oddychaniem. Cała sytuacja stanie się dla nich jasna, gdy z gabinetu wybiegnie pospiesznie poprawiająca ubranie Joanna.

M jak miłość, odcinek 1945: On pocieszy Marysię po odkryciu romansu Artura z Joanną! Tego nikt się nie spodziewał - ZDJĘCIA
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– O Boże... – skomentuje Judyta, jak podaje portal swiatseriali.interia.pl.

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– No pięknie… pięknie… – doda jej ojciec.

Karol wesprze Marysię po zdradzie w „M jak miłość”

Kosowscy bez wahania staną murem za zdradzoną Rogowską. Kobieta nie będzie chciała słuchać żadnych wyjaśnień męża i każe mu opuścić przychodnię. Gdy Artur wyjdzie, Karol zacznie pocieszać roztrzęsioną Marysię.

– Moja droga, tak mi przykro… – powie Karol. W tym czasie Judyta przyniesie wodę i środki uspokajające, ale Marysia ich nie przyjmie. Zamiast tego wpadnie w ramiona Karola i zaleje się łzami, co spotka się ze zrozumieniem ze strony starszego mężczyzny, który zachęci ją do uzewnętrznienia emocji.

– Dobrze… bardzo dobrze… Płacz, dziecko, płacz... Wypłacz to wszystko z siebie… – doradzi jej Kosowski.

Ojciec Judyty uratuje Marysię przed załamaniem

Słowa Karola przyniosą Marysi chwilową ulgę, a na jej twarzy pojawi się cień spokoju. Wtedy rozdzwoni się jej telefon – to niewierny Artur będzie próbował nawiązać kontakt. Rogowska zignoruje połączenie, nie chcąc zamienić ze zdrajcą nawet słowa.

– Odstawię cię twoim samochodem. Tata już poszedł spacerkiem do domu... Nie ma mowy, żebyś prowadziła w takim stanie – zdecyduje Judyta.

– W jakim stanie? W życiu nie byłam bardziej spokojna – odeprze Marysia. Jej pozorny spokój szybko jednak pęknie, gdy podczas jazdy zadzwoni telefon Judyty, a Marysia zacznie wspominać szczęśliwe chwile z mężem, zniszczone przez pocałunek z Joanną.

– Znowu Artur… Marysiu… – zacznie Kosowska, lecz Rogowska natychmiast jej przerwie: „Nie. Nie chcę z nim rozmawiać… Już chyba nie mamy o czym.”

Kiedy emisja 1945 odcinka „M jak miłość”?

Najnowszy epizod serialu „M jak miłość”, opatrzony numerem 1945, zostanie wyemitowany na antenie TVP2 w poniedziałek, 5 października 2026 roku, o godzinie 20.50.

ROLKI