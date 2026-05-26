Marysia dowie się o zdradzie Artura w "M jak miłość". Powtórzy się dramatyczna historia z przeszłości

Rozpad małżeństwa Rogowskich w nowym sezonie "M jak miłość"

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że po letniej przerwie fani produkcji będą świadkami całkowitego upadku związku Marysi i Artura. Spędzona wspólnie noc z młodą doktor Dobrzańską całkowicie zawróci w głowie Rogowskiemu, który nie zdoła powstrzymać narastającej fascynacji. Gorące uczucie do nowej kochanki zdominuje jego serce, a tym samym definitywnie zrujnuje dotychczasowe życie z żoną, zadając jej ogromny ból.

W nadchodzących, jesiennych odcinkach hitu TVP niewierny mąż ostatecznie zdobędzie się na szczerość i wyzna Marysi całą prawdę o intymnym spotkaniu z Joanną. Co więcej, mężczyzna przekaże zdruzgotanej partnerce swoje głębokie uczucia do nowej wybranki, twierdząc, że ich drogi skrzyżowały się nie bez powodu. Rogowski będzie wręcz przekonany, że to przeznaczenie pchnęło go w ramiona innej kobiety. Chociaż wciąż będzie zapewniał o braku złych intencji wobec dotychczasowej żony, to ostatecznie emocje całkowicie zagłuszą jego zdrowy rozsądek.

- Przypadkowe spotkanie Artura i Joanny gdzieś przy polnej drodze, a zobaczcie co z tego wszystkiego się porobiło. A może to nie był przypadek? Może to było przeznaczenie? Fatalne zauroczenie? Jakkolwiek by tego nie nazwać, w życiu Artura zmieni się bardzo dużo i chyba w ogóle życie całej rodziny mocno się pozmienia - wyjaśnia Robert Moskwa w "Kulisach serialu M jak miłość".

Załamana Marysia nie wybaczy Arturowi zdrady w "M jak miłość"

Zdrada męża wpędzi bohaterkę w potężną depresję, co z pewnością nie będzie dla widzów wielkim zaskoczeniem. Zapowiedź premierowych odcinków, którą wyemitowano w formacie "Kulisy serialu M jak miłość", jednoznacznie pokazuje urywki scen pełnych smutku i przygnębienia. Kobieta całkowicie zanurzy się w osobistym dramacie, a żadne błagania o litość ze strony Artura nie zmienią jej stanowczej decyzji. Kolejny skok w bok przekreśli szanse na jakąkolwiek ugodę, ponieważ Marysia drugi raz nie wybaczy mu niewierności. Trudna historia sprzed lat znajdzie swoje bolesne odzwierciedlenie w teraźniejszości.

Powtórka z rozrywki. Dawny romans Artura w "M jak miłość"

Warto przypomnieć, że równe dwanaście lat temu widzowie obserwowali już podobny kryzys u Rogowskiego, który wdał się w romans z sądową koleżanką Marty (Dominika Ostałowska) – Teresą Drawicz. Mężczyzna nie potrafił oprzeć się wdziękom znacznie młodszej od siebie blondynki i pozwolił sobie na chwilę zapomnienia. Nowa partnerka bardzo szybko zrzuciła jednak maskę, pokazując swój prawdziwy, niezwykle mroczny charakter.

Nowa miłość Artura za wszelką cenę próbowała odizolować go nie tylko od prawowitej małżonki, ale odcięła go również od córki Basi. Nawet gdy doszło do oficjalnego rozwodu Rogowskich, Teresie wciąż brakowało pełnej satysfakcji. Kobieta wpadła w sidła tak toksycznego uczucia, że w amoku postanowiła pozbawić Marysię życia. Ostatecznie to właśnie niewierny mąż uratował byłą żonę przed śmiercią, jednak przypłacił to własnym zdrowiem. W wyniku groźnego wypadku mężczyzna został sparaliżowany, a przez długie miesiące był zmuszony poruszać się wyłącznie na wózku inwalidzkim.

