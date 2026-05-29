Krystian z Hotelu Paradise szczerze o manipulacjach Oliwki. Dlatego związał się z Zuzią?

Krystian z Hotelu Paradise zabrał głos o relacji z Oliwką

Od początku sezonu było widać, że Krystian mocno zbliżył się do Oliwki. Chłopak wyraźnie liczył, że ich relacja przerodzi się w coś więcej, podczas gdy ona wielokrotnie podkreślała, że traktuje go głównie po koleżeńsku. Widzowie szybko zaczęli zarzucać uczestniczce, że trzymała Krystiana blisko siebie bardziej ze względów strategicznych niż romantycznych. Do całej sytuacji Krystian odniósł się po programie w rozmowie z TVN Online. Ku zaskoczeniu wielu osób, nie zdecydował się jednak otwarcie oskarżać Oliwki o manipulację.

– Nie wydaje mi się, że Oliwka w tamtych momentach myślała sobie, że ja go chcę wykorzystać, żeby być jak najdłużej – przyznał uczestnik.

Krystian zaznaczył też, że podczas pobytu w hotelu wiele sytuacji odbierał zupełnie inaczej niż później, oglądając odcinki w telewizji. Dopiero po emisji zobaczył część wypowiedzi Oliwki z tzw. „setek” i dowiedział się, co mówiła poza ich wspólnymi rozmowami.

– Ja też tak naprawdę trochę będąc tam miałem inne spojrzenie na to wszystko – tłumaczył.

Krystian nie uważa, że Oliwka go wykorzystała

Mimo sporej krytyki ze strony internautów Krystian nadal stara się tonować emocje wokół tej relacji. Uczestnik przyznał, że ich para była korzystna także pod względem gry, bo Oliwka świetnie radziła sobie w konkurencjach i była mocną zawodniczką. Ostatecznie jednak nie zdecydował się potwierdzić teorii widzów o chłodnej kalkulacji.

– A czy mnie wykorzystała? Raczej chyba nie – podsumował.

Dlaczego Krystian związał się z Zuzią?

W drugiej połowie trwania programu sytuacja Krystiana całkowicie się zmieniła. Do hotelu weszła Zuzia i bardzo szybko między nimi pojawiła się wyraźna chemia. Uczestnicy zaczęli spędzać razem coraz więcej czasu, a ich relacja przestała przypominać zwykły układ strategiczny. Co ciekawe, oboje mieszkają na co dzień w Warszawie, co po zakończeniu programu zdecydowanie ułatwiło im dalszy kontakt. Dziś wiadomo już, że ich znajomość nie skończyła się wraz z finałem. Krystian i Zuzia zostali parą i obecnie są jedyną relacją z 12. edycji „Hotelu Paradise”, która przetrwała po powrocie do Polski.

Wielu widzów typowało, że największą miłością sezonu będą Dominika i Marcel, jednak ich relacja ostatecznie nie przetrwała poza programem. Tymczasem to właśnie Krystian i Zuzia okazali się największym zaskoczeniem tej edycji.