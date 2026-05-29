Dziedzictwo, odcinek 933: Słowa Gurkana rozwścieczyły Sinana. Prokurator rzuca się na przyjaciela [ZDJĘCIA]

W poprzednich odcinkach "Dziedzictwa" relacja Sinana i Aynur stawała się coraz bardziej napięta. W odcinku 930 Sinan niespodziewanie zwolnił kobietę, co było dla niej ogromnym ciosem. Dzień później (931) Aynur spotkała się z Gurkanem i jasno dała mu do zrozumienia, że nic do niego nie czuje. Problem w tym, że ukrywający się w pobliżu Sinan usłyszał tylko fragment rozmowy i błędnie uznał, że para planuje wspólną przyszłość. Od tego momentu zazdrość zaczęła całkowicie przejmować nad nim kontrolę.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 933

Aynur, wyczerpana psychicznie i fizycznie po ostatnich wydarzeniach, mdleje podczas sprzątania domu. Sinan natychmiast rusza jej na pomoc i troskliwie się nią zajmuje, choć między nimi wciąż panuje chłód i niewypowiedziany żal. Żadne z nich nie ma odwagi powiedzieć głośno, co naprawdę czuje.

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy u Sinana pojawia się Gurkan. Atmosfera robi się napięta w chwili, gdy prokurator słyszy, jak jego przyjaciel flirtuje przez telefon z tajemniczą kobietą. W Sinanie natychmiast wybucha zazdrość, gdyż myśli, że Gurkan kieruje swoje słowa do Aynur. Emocje całkowicie wymykają się spod kontroli. Sinan rzuca się na Gurkana i atakuje go zarówno słownie, jak i fizycznie. Konflikt między mężczyznami staje się wyjątkowo brutalny, a Sinan po raz pierwszy tak otwarcie pokazuje, jak bardzo zależy mu na Aynur.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 933. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: