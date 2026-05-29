Kiedy nowe odcinki "Barw szczęścia" po wakacjach? Już powstaje nowy sezon

Koniec sezonu „Barw szczęścia” już w piątek 29.05.2026. Co dalej?

Miłośnicy „Barw szczęścia” muszą przygotować się na pożegnanie z ulubionymi bohaterami. Jak wynika z ramówki TVP2, w piątek 29 maja 2026 roku stacja pokaże 3391 epizod, który stanowi finał przed niemal trzymiesięczną przerwą wakacyjną. To właśnie ten moment zamknie bieżący sezon, wysyłając produkcję na urlop. Zanim jednak serial zniknie z anteny, twórcy zaserwują widzom jeszcze jedną niespodziankę, gwarantującą kolejne zwroty akcji.

Zwiastun pierwszego odcinka „Barw szczęścia” po wakacjach wiele zdradza

Od razu po zakończeniu emisji finałowej odsłony, stacja wyemituje krótki zwiastun 3392 odcinka, zdradzający fragmenty przyszłych losów postaci. W materiale zaprezentowano wątpliwości Ewy na temat jej związku z Romeo oraz burzliwą rozmowę Karoliny z Brunem, dotyczącą legalizacji ich małżeństwa zawartego w Las Vegas. Producenci wyraźnie próbują podkręcić emocje widzów, mimo że premiera kolejnego sezonu oddalona jest o kilka miesięcy.

Kiedy nowe odcinki „Barw szczęścia” wrócą do TVP2?

Mimo zbliżającego się końca emisji, na planie zdjęciowym nie ma mowy o odpoczynku. Obsada serialu chętnie dzieli się w sieci, szczególnie na Instagramie, kulisami produkcji, co jest dowodem na to, że prace nad kolejnymi epizodami idą pełną parą. Fani będą musieli jednak zaczekać – świeże odcinki „Barw szczęścia” zawitają do TVP2 dopiero we wrześniu. Najprawdopodobniej produkcja zadebiutuje we wtorek, 1 września, choć Telewizja Polska wciąż nie podała oficjalnej daty powrotu.

Przerwa wakacyjna to czas intensywnej pracy na planie. Zespół odpowiedzialny za serial intensywnie przygotowuje nowe historie, z którymi widzowie zetkną się po wznowieniu nadawania „Barw szczęścia” przez Dwójkę.

