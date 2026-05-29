W poprzednim odcinku (300) Abidin bezskutecznie próbował odzyskać Sunę, po czym poznał brata Karama. Halis zabronił rodzinie wychodzić z posiadłości, jednak Karam i Abidin zdołali porwać Ifakat, poddając ją brutalnym torturom.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 301

Ferit nie zamierza bezczynnie czekać na ruch porywaczy i w przypływie potężnego gniewu jedzie z bronią bezpośrednio do kryjówki Abidina, gdzie dochodzi do strzelaniny, w której młody Korhan ciężko rani Karama. Przerażony psychicznym stanem wnuka Halis zwraca się z rozpaczliwą prośbą do Seyran, by ta za wszelką cenę pomogła ukochanemu odzyskać utraconą równowagę psychiczną i wolę do dalszego życia.

Uwolniona z rąk oprawców Ifakat jest w fatalnym stanie psychicznym i za całe swoje potworne cierpienie w niewoli obwinia wyłącznie Sunę, histerycznie żądając wydania dziewczyny w ręce mściwego Abidina. Widząc narastające szaleństwo w domu, Ferit podejmuje drastyczną i niezwykle bolesną decyzję – nakazuje Sunie natychmiastowe opuszczenie rezydencji, wierząc, że usunięcie jej z linii strzału zapobiegnie ostatecznemu rozlewowi krwi.

14

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek, 29 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 301 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet