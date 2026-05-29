W poprzednim odcinku (300) Abidin bezskutecznie próbował odzyskać Sunę, po czym poznał brata Karama. Halis zabronił rodzinie wychodzić z posiadłości, jednak Karam i Abidin zdołali porwać Ifakat, poddając ją brutalnym torturom.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 301
Ferit nie zamierza bezczynnie czekać na ruch porywaczy i w przypływie potężnego gniewu jedzie z bronią bezpośrednio do kryjówki Abidina, gdzie dochodzi do strzelaniny, w której młody Korhan ciężko rani Karama. Przerażony psychicznym stanem wnuka Halis zwraca się z rozpaczliwą prośbą do Seyran, by ta za wszelką cenę pomogła ukochanemu odzyskać utraconą równowagę psychiczną i wolę do dalszego życia.
Uwolniona z rąk oprawców Ifakat jest w fatalnym stanie psychicznym i za całe swoje potworne cierpienie w niewoli obwinia wyłącznie Sunę, histerycznie żądając wydania dziewczyny w ręce mściwego Abidina. Widząc narastające szaleństwo w domu, Ferit podejmuje drastyczną i niezwykle bolesną decyzję – nakazuje Sunie natychmiastowe opuszczenie rezydencji, wierząc, że usunięcie jej z linii strzału zapobiegnie ostatecznemu rozlewowi krwi.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek, 29 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 301 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet