Marta Chodorowska zdradza losy Klaudii i Fabiana w nowym "Ranczu". Widzowie mogą być zaskoczeni

Fenomen serialu "Ranczo". O czym opowiadało 10 sezonów hitu TVP1?

Emisja serialu "Ranczo" ruszyła na antenie TVP1 w 2006 roku, a produkcja błyskawicznie zdobyła status jednego z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowo-komediowych. Oś fabularną stanowią perypetie Amerykanki z polskimi korzeniami, Lucy Wilskiej. Kobieta przybywa do małych, fikcyjnych Wilkowyj, aby sprzedać dworek odziedziczony po babci, jednak ostatecznie postanawia osiedlić się tam na stałe, co całkowicie zmienia dotychczasowe życie lokalnej społeczności. Istotnym elementem napędzającym akcję jest także ciągły konflikt pomiędzy dwoma najbardziej wpływowymi mieszkańcami wsi, czyli wójtem i jego bratem bliźniakiem, pełniącym funkcję proboszcza, w których podwójną rolę wcielił się Cezary Żak.

Twórcy wyprodukowali w sumie 10 sezonów liczących łącznie 130 odcinków, a także pełnometrażowy film kinowy zatytułowany "Ranczo Wilkowyje". Pierwsza emisja tego telewizyjnego hitu dobiegła końca w listopadzie 2016 roku.

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"Ranczo. Zemsta wiedźm". Kiedy premiera i kto zagra w 11. sezonie?

Kultowy serial wraca na ekrany po dekadzie przerwy jako 11. sezon zatytułowany "Ranczo. Zemsta wiedźm". Nadchodząca seria będzie liczyć 6 finałowych epizodów, których zadaniem jest ostateczne zamknięcie wszystkich dotychczasowych wątków fabularnych. Scenariusz powstał w oparciu o teksty, które pozostawił po sobie zmarły scenarzysta Andrzej Grembowicz, znany widzom pod pseudonimem artystycznym Robert Brutter.

Ekipa filmowa pracowała na planie nowej odsłony latem 2026 roku, realizując ujęcia między innymi w Warszawie i Jeruzalu. Widzowie znów zobaczą w akcji oryginalną obsadę, w tym Ilonę Ostrowską, Cezarego Żaka, Artura Barcisia i Martę Chodorowską, a telewizyjną premierę pierwszego odcinka kontynuacji zaplanowano na 6 grudnia 2026 roku.

Marta Chodorowska o losach Klaudii i Fabiana w nowym "Ranczu"

W ostatnim czasie do sieci przedostał się scenariusz pierwszego odcinka nadchodzącej serii "Rancza", co ujawniło plany twórców wobec postaci Kusego i jednego z Japyczów. Na światło dzienne wyszły również nieoficjalne doniesienia na temat dalszych losów Klaudii. Do tych rewelacji w wywiadzie dla VOX FM odniosła się bezpośrednio Marta Chodorowska, która opowiedziała, jak zmieni się grana przez nią bohaterka w nowych odcinkach.

„To było dosyć trudne zadanie, bo musiałam być nadal Klaudią, ale dziesięć lat później. I wyobrażenie sobie – no bo pewne postaci wcześniej były już ukształtowane, jak choćby Solejukowa, czy nie wiem, czy cała ławeczka, no to te postaci już są. A Klaudia była taką postacią, która się cały czas przekształcała, która szukała siebie. Cały czas w tych wszystkich odcinkach, aż do ostatniej serii właściwie jeszcze była młodą osobą, która trochę do końca jeszcze nie ma kształtu. A tu wiedziałam, że przesuwamy się te dziesięć lat i tu już jest kobieta w pełni ukształtowana. To nie do końca jest ta sama Klaudia, no bo to jest Klaudia, która wreszcie siebie odnalazła, która jest już żoną i matką. Musiałam zachować to szaleństwo Klaudii, będąc jednak już starszą osobą” – powiedziała aktorka w rozmowie z VOX FM.

Dziennikarze serwisu VOX FM dopytali aktorkę o to, jak wiele miejsca w nowym "Ranczu" poświęcono wątkowi macierzyństwa Klaudii. W tej kwestii gwiazda nie miała dla fanów najlepszych wieści.