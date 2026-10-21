Serial "Ranczo" wraca na ekrany. Co o nim wiemy?

Fabuła i obsada hitu TVP. O czym opowiada "Ranczo"?

Komediowo-obyczajowa produkcja od lat cieszy się gigantycznym uznaniem widzów. Akcja skupia się na perypetiach mieszkańców fikcyjnej wsi Wilkowyje, gdzie tradycyjne podejście do życia i lokalna polityka mieszają się z europejską nowoczesnością. Osią fabuły przez wiele serii pozostawał związek Amerykanki Lucy i Kusego, a także wieczny konflikt braci bliźniaków – przedsiębiorczego wójta, który awansował na prezydenta, oraz miejscowego proboszcza.

Na ekranie mogliśmy podziwiać plejadę znakomitych aktorów. W obsadzie znaleźli się między innymi:

Cezary Żak jako bracia bliźniacy – wójt Paweł Kozioł i ksiądz Piotr Kozioł,

Ilona Ostrowska odgrywająca Lucy Wilską,

Paweł Królikowski jako Jakub „Kusy” Sienkiewicz,

Artur Barciś wcielający się w Arkadiusza Czerepacha,

Marta Lipińska jako gospodyni Michałowa,

Franciszek Pieczka w roli Stacha Japycza,

Piotr Pręgowski grający Patryka Pietrka,

Bogdan Kalus jako Tadeusz Hadziuk,

Sylwester Maciejewski w roli Macieja Solejuka,

Katarzyna Żak jako Kazimiera Solejukowa.

Ranczo. Tak się zmieni życie Klaudii w nowym sezonie. Będzie żoną Dudy!

Premiera 11. sezonu serialu "Ranczo". Kiedy nowe odcinki w TVP?

Decyzję o stworzeniu finałowej serii ogłoszono oficjalnie pod koniec 2025 roku. Prace na planie wystartowały w czerwcu 2026 roku, a ostatni klaps padł już w sierpniu tamtego roku. Część mediów sugerowała, że 11. sezon, zatytułowany „Zemsta Wiedźm”, zadebiutuje we wrześniu. Telewizja Polska szybko ucięła te spekulacje, potwierdzając grudniowy termin premiery. Nowa odsłona trafi na antenę TVP oraz do serwisu TVP VOD.

Przedstawiciele publicznego nadawcy na razie milczą w kwestii szczegółów. Wciąż nie przekazano informacji, o jakiej dokładnie godzinie nowe epizody trafią do ramówki.

Stare odcinki serialu "Ranczo". Gdzie obejrzeć powtórki?

Produkcja o mieszkańcach Wilkowyj bije rekordy popularności na platformach streamingowych. Widzowie masowo wracają do starych epizodów, traktując je jako stały punkt rozrywki. Gdzie dokładnie można przypomnieć sobie wcześniejsze losy ulubionych bohaterów?

w serwisie TVP VOD,

w katalogu platformy Netflix.

Osoby preferujące tradycyjną telewizję znajdą powtórki na kanale TVP Seriale, gdzie tytuł jest stale obecny w programie stacji.