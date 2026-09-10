"Marfil" od Prime Video wróci z drugą częścią. Oto co wiemy o kontynuacji

"Uwikłani: Marfil" to adaptacja pierwszej odsłony dylogii "Enfrentados" ("Drawn Together" i "Drawn Apart") autorstwa Mercedes Ron, w której poznajemy bajecznie bogatą Marfil (w tej roli znana z roli Carli w "Szkole dla elity" Ester Expósito) i jej ochroniarza (Hugo Diego García), w którym bohaterka - surprise surprise - z czasem się zakochuje. Film kończy się cliffhangerem, kiedy to Marfil zostaje uprowadzona przez Marcusa Kozela, wcześniej posługującego się imieniem Iván (Eric Masip).

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"Marfil" - co się wydarzy w drugiej części?

W "Drawn Apart" Marfil przebywa w Miami, przetrzymywana w luksusowej wilii Marcusa. Fabuła przypomina nieco perypetie Laury z "365 dni", Marcus obsypuje ją bowiem prezentami i atencją, oczekując w zamian lojalności... i może czegoś więcej? Tymczasem nasza bohaterka wciąż nie potrafi zapomnieć o Sebastianie i obietnicy, którą jej złożył.

W miarę jak obsesja Marcusa przybiera na sile, a prawda o rodzinie Marfil wychodzi na jaw, ochrona zaczyna przypominać kontrolę, miłość - zdradę, a każdy sekret wciąga ją głębiej w świat, w którym nikomu nie można w pełni zaufać. Ani mężczyźnie, który chce ją zatrzymać przy sobie, ani temu, który próbuje do niej wrócić. Ani własnemu sercu, które wciąż go pragnie - mimo wszystkiego, co zrobił. Skoro jednak wolność ma swoją cenę, jak wiele z samej siebie jest gotowa zaryzykować Marfil dla mężczyzny, który ją złamał? - czytamy w opisie książki [za: Atria Books].

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"Marfil" - kiedy premiera drugiej części?

Otóż, sytuacja wygląda tak, że obie części "Marfil" nakręcone zostały jednocześnie. Oznacza to, że druga część jest już nagrana i prawdopodobnie gotowa - nie wiemy, na jakim etapie postprodukcyjnym się znajduje. To nie oznacza jednak, że film zadebiutuje lada dzień. "Twoją winę" i "Naszą winę" również kręcono za jednym zamachem, a jednak ich debiuty dzielił rok - w tym przypadku zapewne będzie podobnie.

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