M jak miłość, odcinek 1939: Zaskakujący zwrot akcji u Sylwii i Adama. W tajemnicy planuje opuścić kraj

Anita podejrzewa Sylwię o romans z nowym mężczyzną w 1939. odcinku "M jak miłość"

Nadchodzący 1939. odcinek przyniesie spotkanie Sylwii, Anity oraz Magdy na sali treningowej, gdzie od samego początku zapanuje gęsta atmosfera. Kostecka kompletnie zignoruje aktywność fizyczną oraz konwersacje z przyjaciółkami, skupiając się wyłącznie na elektronice. Kobieta będzie nieustannie zerkać w ekran swojego smartfona, czytać przychodzące wiadomości i sprawiać wrażenie całkowicie odciętej od rzeczywistości. Jej dziwne oddalenie i nerwowe sprawdzanie powiadomień natychmiast zaniepokoją Anitę, która postanowi bliżej przyjrzeć się tej tajemniczej korespondencji.

Ukochana Kamila Gryca błyskawicznie przeanalizuje sytuację i stworzy w głowie gotowy scenariusz wydarzeń. Skrajne rozkojarzenie Sylwii oraz jej obsesyjne wpatrywanie się w wyświetlacz telefonu podsuną Anicie myśl o pojawieniu się w życiu prawniczki zupełnie nowego adoratora. Związek Kosteckiej i Wernera od dłuższego czasu obfituje w liczne turbulencje, a sam Adam wielokrotnie nadużywał zaufania swojej partnerki. Właśnie dlatego obserwatorka zajścia dojdzie do wniosku, że Kostecka zrewanżowała się prawnikowi i potajemnie zaangażowała się w nową relację romantyczną.

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Magda odkrywa prawdziwe intencje Kosteckiej. Koniec związku z Wernerem w serialu "M jak miłość"

Sensacyjne domysły dotyczące ukrywanego kochanka w 1939. odsłonie produkcji okażą się całkowicie chybione. Kostecka absolutnie nie wymienia wiadomości z innym mężczyzną, a powód jej oderwania od rzeczywistości ma znacznie głębsze podłoże. Prawniczka boryka się z potężnymi wątpliwościami dotyczącymi trwania przy Adamie i coraz poważniej rozważa drastyczną zmianę dotychczasowego trybu życia. Zamiast planować schadzki, bohaterka w tajemnicy analizuje swoją przyszłość u boku Wernera.

Rzeczywiste plany bohaterki przypadkowo wyjdą na jaw w 1939. odcinku dzięki Magdzie, która stanie się mimowolnym świadkiem wyjątkowo szczerej dyskusji. Główna zainteresowana wyzna Julii Malickiej, w której rolę wciela się Marta Chodorowska, swoje ogromne rozczarowanie aktualnym związkiem. Kostecka otwarcie opowie przyjaciółce o potężnym zmęczeniu relacją pełną nieprzewidywalnych zdarzeń. Kobieta jednoznacznie stwierdzi, że zachowanie Adama przypomina niekończący się cyrk, na którym absolutnie nie da się zbudować bezpiecznego fundamentu na nadchodzące lata.

Adam Werner planuje założenie rodziny. Zaskakujący finał w 1939. epizodzie "M jak miłość"

Całe zamieszanie w nadchodzącym odcinku przybierze wyjątkowo groteskowy obrót, gdy na jaw wyjdą intencje samego mecenasa. Podczas gdy znajome podejrzewają romanse, a Kostecka szykuje się do opuszczenia granic kraju, prawnik zupełnie nie zauważa piętrzących się problemów. Adam niespodziewanie uzna obecny moment za idealny czas na spłodzenie potomstwa i budowanie prawdziwego ogniska domowego. Werner w najmniejszym stopniu nie zdaje sobie sprawy, że jego ukochana w tym samym momencie układa drobiazgowy plan definitywnego zakończenia ich dotychczasowej relacji.

Rewelacje o rzekomym kochanku ostatecznie okażą się jedynie wymysłem Anity, co wcale nie przyniesie ulgi zdezorientowanemu prawnikowi. Sylwia zachowała wierność, lecz postanowiła na zawsze wykreślić Adama ze swojej codzienności. Tajemnicza i niezwykle atrakcyjna propozycja zawodowa z Berlina pozwoli bohaterce na rozpoczęcie zupełnie nowej ścieżki kariery z dala od męczących wybryków partnera. Formalne przekazanie informacji o przeprowadzce do Niemiec i przyjęciu tamtejszej posady wywoła u Wernera gigantyczny wstrząs, na który mężczyzna kompletnie nie był przygotowany.