"Pionek". Ile odcinków liczy serial i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

"Pionek" - o czym opowiada serial?

Kontynuacja cieszącej się popularnością wśród widzów "Ślebody" opowiada o dalszych losach antropolożki Anki Serafin (Maria Dębska) i dziennikarza Bastiana Strzygonia (Maciej Musiał). Tym razem ich drogi krzyżują się na Górnym Śląsku, gdzie dochodzi do brutalnego zabójstwa studentki. Sposób działania sprawcy do złudzenia przypomina zbrodnie Normana Pionka, seryjnego mordercy nazywanego "Wampirem z Szombierek", odsiadującego wyrok. Choć wszystko wskazuje na naśladowcę zbrodniarza, kolejne tropy nie dają policji jednoznacznych odpowiedzi.

W śledztwo prowadzone przez komisarz Kocur (Weronika Książkiewicz) nieoczekiwanie angażuje się Bastian Strzygoń, który w pogoni za sensacją wciąga w sprawę Ankę Serafin. Im bardziej zagłębiają się w temat, tym więcej pojawia się pytań, a granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać. Aby odkryć, kto stoi za zbrodnią, będą musieli zmierzyć się z mrocznymi tajemnicami, które od lat pozostawały ukryte.

"Pionek" - obsada

W "Pionku" powracają znani widzom bohaterowie, a ich historie splatają się z losami nowych postaci. Wśród drugoplanowej obsady znalazła się plejada polskich gwiazd m.in. Piotr Adamczyk, Anna Cieślak, Paulina Gałązka, Mirosław Haniszewski, Nel Kaczmarek, Andrzej Konopka, Weronika Książkiewicz, Karol Pocheć, Piotr Rogucki, Mateusz Rozwadowski, Łukasz Simlat, Ilona Wrońska, Zbigniew Zamachowski oraz Agnieszka Żulewska.

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"Pionek" - ile odcinków liczy serial i kiedy finał? (harmonogram premier)

Nowe odcinki serialu "Pionek" ukazują się w czwartki i będzie ich łącznie sześć. Pierwsze dwa zadebiutowały w serwisie SkyShowtime w czwartek 10 września, a ostatni obejrzymy w pierwszej połowie października. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

"Pionek" 1. odcinek - premiera 10 września,

"Pionek" 2. odcinek - premiera 10 września,

"Pionek" 3. odcinek - premiera 17 września,

"Pionek" 4. odcinek - premiera 24 września,

"Pionek" 5. odcinek - premiera 1 października,

"Pionek" 6. odcinek - premiera 8 października.

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