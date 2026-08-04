Marcin Chodakowski zniknie z M jak Miłość? Mikołaj Roznerski wyjaśnia sprawę odejścia z serialu

Mikołaj Roznerski o rezygnacji z „M jak miłość”

Wcielając się w postać Marcina Chodakowskiego, aktor zdobył ogromną popularność i rzeszę wiernych fanów. Plotki o jego odejściu z serialu zawsze budzą wielkie emocje w sieci. Podczas niedawnego wywiadu Roznerski stanowczo rozwiał wątpliwości na temat swojej przyszłości w produkcji. Artysta podkreślił, że nie zamierza opuszczać ekipy hitu TVP, gdyż to właśnie ta rola ukształtowała go aktorsko.

Nie myślałem o tym. Bardzo dużo zawdzięczam serialowi »M jak miłość«. Zbudował on moją popularność telewizyjną i dał mi również rozwój jako aktor. To właśnie tam nauczyłem się gry przed kamerą, a potem przyszły kolejne projekty filmowe i serialowe. Jestem człowiekiem wdzięcznym. Dopóki mnie stamtąd nie wyrzucą, nie zamierzam się nigdzie wybierać” – podsumował w rozmowie dziennikarką Natalią Wyszkowską z portalu Pudelek.

Romanse i intrygi szefowej Chodakowskiego

W nadchodzącym sezonie widzowie zobaczą spore zamieszanie w życiu prywatnym Marcina, a wszystko za sprawą jego przełożonej, Elżbiety Domańskiej. Bohaterka ucieknie się do kłamstwa, by przekonać go do wspólnego wyjazdu do Krakowa. Oszuka go, twierdząc, że będzie towarzyszył im jej mąż, choć ten udał się do Zurychu. Zabiegi szefowej mocno zaniepokoją Chodakowskiego i mogą negatywnie wpłynąć na jego związek z Kamą.

Wielki powrót Marcina do roli detektywa

Ogromnym zaskoczeniem w nowych odcinkach „M jak miłość” będzie powrót bohatera do dawnego zajęcia. Chociaż po tragicznych wydarzeniach zrezygnował z ryzykownej pracy ze względu na Kamę, zdjęcia z planu sugerują ponowne spotkanie w biurze z Jakubem Karskim. Zaskakujący obrót spraw wskazuje, że to właśnie trudna sytuacja życiowa Elżbiety sprawi, że Marcin ponownie zacznie zajmować się śledztwami.

Trudna relacja Marcina i Jakuba. W tle lekarka

Odbudowana relacja między Chodakowskim a Karskim dostarczy kolejnych wrażeń. Jakub otworzy się przed Marcinem i opowie mu o swoim uczuciu do lekarki Martyny Wysockiej, z którą niedawno stracił kontakt. Konwersacja ta będzie niezwykle trudna dla obu mężczyzn, gdyż Chodakowski w trakcie swojej amnezji miał z nią bliską relację. Zwierzenia o intymnych szczegółach okażą się nie lada wyzwaniem dla ich przyjaźni.

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