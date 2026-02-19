Manuel Regueiro to pułkownik Arturo Valverde w "Akacjowej 38". Co wiemy o aktorze?

Manuel Regueiro - kim jest aktor z "Akacjowej 38"?

Manuel Regueiro to hiszpański aktor i piosenkarz urodzony 21 grudnia 1968 roku w Pontevedrze w Galicji, z bogatą karierą w filmie, teatrze i przede wszystkim w telewizji. Znany jest z ról w telenowelach i serialach o dużej oglądalności, takich jak pułkownik Arturo Valverde w "Akacjowej 38", al też z ról w innych produkcjach znanych polskiej widowni. Grał Ignacio Solozábal w telenoweli "Sekret" oraz Alonso de Luján w "La Promesa - pałac tajemnic". W swojej karierze wystąpił w wielu produkcjach telewizyjnych, takich jak "El comisario", "Hospital Central", "Física o Química", "Cuéntame cómo pasó" i "Dos vidas". Oprócz pracy telewizyjnej Regueiro zagrał w kilku filmach od końca lat 90. oraz występował w teatrze, m.in. w sztukach "Kupiec wenecki" i "Sincronía". Ukończył szkoły artystyczne w Hiszpanii i rozwijał również swoją muzyczną stronę jako wokalista rockowego zespołu.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:

Gonzalo Trujillo - Mauro San Emeterio

Alejandra Meco - Teresa Sierra

Sara Miquel - Cayetana Sotelo-Ruz

Javi Chou - Martín Enraje

Mónica Portillo - Humildad Varela

Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado

Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio

Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo

Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso

Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado

Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval

Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró

Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero

Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio

Laura Rozalén - Elvira Valverde

Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz

Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero

Elena González - Blanca Dicenta Koval