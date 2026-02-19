Manuel Regueiro to pułkownik Arturo Valverde w "Akacjowej 38". Co wiemy o aktorze?

2026-02-19 17:23

Manuel Regueiro, którego mogą oglądać fani telenoweli "Akacjowa 38". W hiszpańskim hicie emitowanym na antenie TVP1, aktor wciela się w postać pułkownika Arturo Valverde. Kim jest Manuel Regueiro? Widzowie seriali mogą być ciekawi informacji na temat aktora. Oto one.

Manuel Regueiro - kim jest aktor z "Akacjowej 38"?

Manuel Regueiro to hiszpański aktor i piosenkarz urodzony 21 grudnia 1968 roku w Pontevedrze w Galicji, z bogatą karierą w filmie, teatrze i przede wszystkim w telewizji. Znany jest z ról w telenowelach i serialach o dużej oglądalności, takich jak pułkownik Arturo Valverde w "Akacjowej 38", al też z ról w innych produkcjach znanych polskiej widowni. Grał Ignacio Solozábal w telenoweli "Sekret" oraz Alonso de Luján w "La Promesa - pałac tajemnic". W swojej karierze wystąpił w wielu produkcjach telewizyjnych, takich jak "El comisario", "Hospital Central", "Física o Química", "Cuéntame cómo pasó" i "Dos vidas". Oprócz pracy telewizyjnej Regueiro zagrał w kilku filmach od końca lat 90. oraz występował w teatrze, m.in. w sztukach "Kupiec wenecki" i "Sincronía". Ukończył szkoły artystyczne w Hiszpanii i rozwijał również swoją muzyczną stronę jako wokalista rockowego zespołu.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:

  • Gonzalo Trujillo - Mauro San Emeterio
  • Alejandra Meco - Teresa Sierra
  • Sara Miquel - Cayetana Sotelo-Ruz
  • Javi Chou - Martín Enraje
  • Mónica Portillo - Humildad Varela
  • Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
  • Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
  • Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
  • Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
  • Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
  • Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
  • Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
  • Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
  • Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
  • Laura Rozalén - Elvira Valverde
  • Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz
  • Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
  • Elena González - Blanca Dicenta Koval
