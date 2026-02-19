Manuel Regueiro to pułkownik Arturo Valverde w "Akacjowej 38". Co wiemy o aktorze?

Manuel Regueiro - kim jest aktor z "Akacjowej 38"?
Manuel Regueiro to hiszpański aktor i piosenkarz urodzony 21 grudnia 1968 roku w Pontevedrze w Galicji, z bogatą karierą w filmie, teatrze i przede wszystkim w telewizji. Znany jest z ról w telenowelach i serialach o dużej oglądalności, takich jak pułkownik Arturo Valverde w "Akacjowej 38", al też z ról w innych produkcjach znanych polskiej widowni. Grał Ignacio Solozábal w telenoweli "Sekret" oraz Alonso de Luján w "La Promesa - pałac tajemnic". W swojej karierze wystąpił w wielu produkcjach telewizyjnych, takich jak "El comisario", "Hospital Central", "Física o Química", "Cuéntame cómo pasó" i "Dos vidas". Oprócz pracy telewizyjnej Regueiro zagrał w kilku filmach od końca lat 90. oraz występował w teatrze, m.in. w sztukach "Kupiec wenecki" i "Sincronía". Ukończył szkoły artystyczne w Hiszpanii i rozwijał również swoją muzyczną stronę jako wokalista rockowego zespołu.
"Akacjowa 38" - obsada
W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:
- Gonzalo Trujillo - Mauro San Emeterio
- Alejandra Meco - Teresa Sierra
- Sara Miquel - Cayetana Sotelo-Ruz
- Javi Chou - Martín Enraje
- Mónica Portillo - Humildad Varela
- Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
- Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
- Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
- Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
- Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
- Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
- Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
- Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
- Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
- Laura Rozalén - Elvira Valverde
- Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz
- Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
- Elena González - Blanca Dicenta Koval