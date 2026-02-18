Ana Brenda grała główne role w telenowelach "Dzikie serce" i "Zakazane uczucie". Jak się zmieniła? Niedawno została mamą! [ZDJĘCIA]

Ana Brenda była "królową telenowel"

Ana Brenda Contreras po raz pierwszy pojawiła się na polskich ekranach wraz z premierą telenoweli "Zaklęta miłość", gdzie grała Maurę - czarny charakter. Później zagrała Aurorę w kultowej "Teresie", co otworzyło jej drzwi do grania głównych ról. "Zakazane uczucie", gdzie zagrała razem z Jorge Salinasem i José Ronem, okazało się wielkim hitem w Meksyku i innych krajach. Dzięki temu Ana Brenda dostała główną rolę w kolejnym telenowelowym przeboju. Było to "Dzikie serce", gdzie jej partnerem był Daniel Arenas. Później zagrała jeszcze w dwóch produkcjach, które do polskiej telewizji nie trafiły - "Lo imperdonable" i "Por amar sin ley". Od tamtej pory próżno szukać jej w nowych telenowelach meksykańskiej Televisy. Co się z nią stało?

Próbowała podbić USA

Ana Brenda tymczasowo odeszła z telenowel, ponieważ dostała rolę w amerykańskim serialu "Dynastia", który można było oglądać na Netfliksie. Grała tam Cristal. Odeszła jednak po jednym sezonie, a powodem miały być problemy ze zdrowiem psychicznym. Przyłożyć się do tego miała śmierć ojca aktorki. Potem Ana Brenda wróciła do amerykańskiej telewizji, ale wybrała hiszpańskojęzyczną stację. Była prowadzącą programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w stacji Univisión, która skierowana jest do Latynosów w USA. Dwukrotnie była też gospodynią rozdania nagród Latin Grammy.

Powrót do Meksyku i założenie rodziny

W 2021 roku Ana Brenda wróciła do ojczyzny i zagrała w serialu "Toda la sangre". Partnerował jej tam Aaron Diaz, czyli ten sam aktor, z którym grała w "Teresie". Rok później zdecydowała się na jednorazowy powrót do telenowel i nawiązała współpracę ze stacją Telemundo. Zagrała w "El Conde: amor y honor", telenowelowej ekranizacji słynnej powieści "Hrabia Monte Christo". Wcieliła się w ukochaną tytułowego bohatera, granego przez Fernando Colungę. Aktualnie Ana Brenda skupia się na rodzinie. Wyszła za mąż, a niedawno urodziła pierwsze dziecko - córkę Arię. Nie zniknęła jednak całkowicie z telewizji. Jest jurorką meksykańskiej wersji programu "Mask Singer".