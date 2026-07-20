Donald Trump wręcza puchar mistrzom świata. Zatańczył z piłkarzami na stadionie w Nowym Jorku

Reprezentacja Hiszpanii wygrała finał Mistrzostw Świata 2026, a ceremonia wręczenia trofeum na długo zapisze się w pamięci kibiców.

Prezydent Donald Trump osobiście wręczył statuetkę kapitanowi triumfatorów

Amerykański polityk nie ograniczył się do samego wręczenia pucharu, ale również zatańczył na murawie, dołączając do radości zwycięzców.

Trump wręcza puchar na stadionie w New Jersey

Kiedy wybrzmiał ostatni gwizdek arbitra, zawodnicy reprezentacji Hiszpanii rozpoczęli wielkie świętowanie na stadionie w New Jersey. Wycieńczeni trudami meczu, ale ogromnie uradowani gracze celebrowali swój historyczny sukces. Następnie udali się na przygotowaną scenę, gdzie czekali na nich prezydent FIFA Gianni Infantino oraz Donald Trump.

Przeczytaj także: Leo Messi zaskoczył tuż przed finałem z Hiszpanią. Jego słowa chwytają za serce

Były przywódca Stanów Zjednoczonych w towarzystwie reporterów przekazał puchar w ręce hiszpańskiego kapitana. Donald Trump zaprezentował nawet krótki układ taneczny, z którego jest znany, po czym usunął się w cień, by dać zawodnikom przestrzeń do świętowania. Gdy trofeum powędrowało w górę, trybuny ponownie ogarnął szał radości. Złote konfetti pokryło murawę, a okrzyki fanów można było usłyszeć w całym Nowym Jorku. Hiszpańscy piłkarze cieszyli się ze zdobycia tytułu, na który ich rodacy musieli czekać od 2010 roku.

Quiz. Wielcy sportowcy czasów PRL-u. Sprawdź, czy ich pamiętasz Pytanie 1 z 15 Ile medali olimpijskich zdobyła Irena Szewińska? 3 7 5 Następne pytanie

De la Fuente dumny ze zwycięskiej drużyny

Trener reprezentacji Hiszpanii, Luis de la Fuente, nie potrafił ukryć ogromnych emocji. Jego podopieczni zaprezentowali widowiskowy styl gry, który dziennikarze w Hiszpanii zestawiali z zachowawczą postawą Argentyńczyków, nazywając go antyfutbolem. Mimo przewagi na boisku, do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka.

- Powinniśmy strzelić gola wcześniej, ale bramkarz rywali Emiliano Martinez obronił kilka strzałów. Wiedzieliśmy, że będziemy musieli cierpieć, że nic nie przyjdzie łatwo -

Selekcjoner wielokrotnie podkreślał, że jest niezwykle dumny z postawy swojej drużyny. Zespół, który wcześniej triumfował w mistrzostwach Europy, dołożył do swojej kolekcji złoto mistrzostw świata.

- Jestem bardzo dumny, zwłaszcza z tego pokolenia zawodników. Mają wyjątkowy potencjał i talent. Ci piłkarze już wygrali wszystko i są przykładem dla Hiszpanii i hiszpańskiej młodzieży -