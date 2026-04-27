"M jak miłość". Zaskakująca decyzja Natalki. Wybierze potajemne spotkanie z dyrektorem

Zrujnowane oświadczyny w 1930. odcinku "M jak miłość"

W zbliżającym się, 1930. odcinku "M jak miłość", który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 4 maja 2026 roku o godzinie 20:55 na antenie TVP2, widzowie będą świadkami sporych zawirowań.

Mikołaj Lipiński nieoczekiwanie stanie na drodze do szczęścia Natalki i Adama Karskiego. Komendant policji zaplanuje na ten wyjątkowy dzień romantyczne oświadczyny. Niestety, sprawy przybiorą fatalny obrót. Przez nieostrożną zabawę jedenastoletniej Hani, Karski zgubi pierścionek zaręczynowy, który wpadnie prosto do odpływu umywalki. Funkcjonariusz ostatecznie odzyska cenną biżuterię, jednak w trakcie gorączkowych poszukiwań doprowadzi do całkowitego zalania łazienki oraz własnego ubrania.

Niespodziewana wizyta Mikołaja na komisariacie wywoła panikę Natalki

Tego samego dnia Mikołaj pojawi się na lipnickim komisariacie w towarzystwie miejscowego wójta. Obecność dyrektora szkoły wywoła u Natalki ogromny stres i przerażenie. Policjantka będzie święcie przekonana, że Lipiński przyszedł złożyć na nią oficjalną skargę do Adama w związku z niefortunnym zatrzymaniem i drogowym incydentem pod placówką oświatową. Jej obawy okażą się jednak całkowicie bezpodstawne. Karski poinformuje partnerkę, że wizyta dotyczy wyłącznie kwestii bezpieczeństwa uczniów na drodze. Dyrektor ustali z komendantem organizację specjalnych prelekcji dla dzieci i poprosi, aby edukacyjne zajęcia poprowadziła właśnie Natalka.

Natalka ulegnie Mikołajowi. Tajemnicza randka w 1930 odcinku "M jak miłość"

Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Mikołaj ponowi swoje zaproszenie na kawę. Przypomni Natalce, że zignorowała ich poprzednie, umówione spotkanie i zacznie stanowczo naciskać na wspólne wyjście. Mężczyzna całkowicie zignoruje fakt, że policjantka jest w oficjalnym związku z Adamem.

Ostatecznie Natalka ulegnie namowom i w tajemnicy przed Karskim wybierze się na randkę z Lipińskim, podczas której oboje będą doskonale czuć się w swoim towarzystwie. Warto dodać, że w tym samym odcinku Barbara wprost zapyta dziewczynę o jej uczucia do Adama i powagę ich relacji. Choć młoda policjantka potwierdzi swoje zaangażowanie, jej odpowiedź będzie całkowicie pozbawiona entuzjazmu.