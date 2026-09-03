W poprzednim odcinku Liberto opuścił szpital po urazie głowy, ale szybko musiał do niego wrócić. Zaczął mówić nieskładnie, a z ucha sączyła mu się krew. Trini miała ranę na ramieniu i przez dłuższy czas pozostawała pod obserwacją. Zrozpaczony don Ramon nie mógł się z nią zobaczyć. Pałac Galerii Alday był w tak złym stanie, że nadawał się już tylko do rozbiórki. Samuel zbankrutował i odrzucił pomoc prawną Felipe, choć Lucia zaoferowała mu pieniądze.

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„Akacjowa 38” odcinek 954 - streszczenie

Trini wróci ze szpitala, choć będzie czuła się coraz gorzej. Nie powie jednak Ramonowi, jak poważny jest jej stan. Wybuch bomby oznacza dla Samuela finansową katastrofę, ale mężczyzna nie zamierza się poddać. Rosina dowie się, że Liberto ma krwiaka w mózgu i musi przejść operację. Celia zaniepokoi się tym, że Lucia zbliża się do Samuela, i zacznie podejrzewać, że dziewczyna się w nim zakochała. Lucia odkryje też, że z płonącej galerii wyniósł ją nowy proboszcz z Akacjowej, ksiądz Telmo.

„Akacjowa 38” odcinek 954 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

954. odcinek „Akacjowej 38” TVP1 wyemituje w piątek, 11 września 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 18:40. Trini wróci wtedy ze szpitala, a Rosina pozna prawdę o stanie Liberta. Samuel będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami wybuchu bomby.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Jej bohaterowie mieszkają w kamienicy przy tytułowej ulicy. Losy mieszczańskich rodzin splatają się tam z życiem osób z różnych klas społecznych. Każdy z mieszkańców skrywa własne sekrety i ma swoje pragnienia. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela