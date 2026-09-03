Felicita, odcinek 2: Pierwsze spotkanie wdów będzie pełne napięcia, a Oliwia zachwyci się swoim bratem [ZDJĘCIA]

Streszczenie 2. odcinka „Felicita”. Zośka i Giulia na pierwszym spotkaniu

Pierwotne starcie Zośki z Giulią upłynie pod znakiem chłodnego dystansu i wyczuwalnych nerwów. W trakcie rozmowy główna bohaterka zaprezentuje Kamila jako swojego ślubnego partnera, z kolei Oliwia przyzna, że to lektura ojcowskiego listu skłoniła ją do internetowych poszukiwań Włoszki.

Nowa znajoma przystanie na propozycję dialogu, proponując jednak przełożenie go na godziny wieczorne. Czas oczekiwania będzie dla Zośki niezwykle wyczerpujący psychicznie. Pojawienie się Giulii automatycznie przywoła wspomnienia wszystkich tragicznych zdarzeń sprzed śmierci jej męża. Bohaterka stanie przed koniecznością rozliczenia się z tajemniczą historią Kamila oraz opanowania własnej burzy uczuć.

Konfrontacja z Giulią. Oliwia stawia twarde warunki w serialu „Felicita”

Z nadejściem wieczoru Zośka zwróci się do córki z prośbą o umożliwienie prywatnej konwersacji z Giulią bez świadków. Oliwia bez entuzjazmu zaakceptuje pomysł matki, formułując jedno, bardzo stanowcze żądanie. Kobieta dostanie kategoryczny zakaz niszczenia szans na relację z nowym bratem.

Dialog między obiema paniami zdominuje ogromna ostrożność oraz mnożące się niedopowiedzenia. Zośka za wszelką cenę spróbuje ustalić, jak silna relacja wiązała Włoszkę z Kamilem. W trakcie burzliwej dyskusji Giulia kategorycznie zarzeka się, że w początkowej fazie znajomości nie miała najmniejszego pojęcia o istnieniu żony czy córki.

Włoszka wytłumaczy również, że moment odkrycia szokujących faktów o podwójnym życiu nastąpił zbyt późno, kiedy ich sytuacja zdążyła się drastycznie skomplikować.

Gdy poznałam prawdę, było już za późno – przyzna.

Kobieta nie zdoła dokończyć opowiadania swojej historii, ponieważ w samym środku dyskusji przeszkodzą im kompletnie niezapowiedziani i niespodziewani goście.

Dramatyczne sekundy w 2. odcinku „Felicita”. Oliwia ratuje małego chłopca

W czasie gdy Zośka zaangażuje się w trudną dyskusję z Giulią, Oliwia stanie się bohaterką zupełnie innych wydarzeń. Młoda kobieta czystym trafem dostrzeże rozpędzonego na hulajnodze malucha i rzutem na taśmę zapobiegnie potencjalnie tragicznemu incydentowi.

W tych stresujących okolicznościach nastolatka będzie mogła liczyć na wsparcie ze strony Davide. To dokładnie ten incydent zapoczątkuje kolejną przełomową znajomość. Uratowanym maluchem okaże się Nico, który na tym etapie nie zdaje sobie sprawy, że odważna wybawicielka to w rzeczywistości jego bliska rodzina.

Niezwykłe zachowanie dzieci Kamila. Co znaczy gest w serialu „Felicita”?

Gdy do rozmawiających Zośki i Giulii dołączą w końcu Oliwia, Davide oraz Nico, gęsta atmosfera wywołana tajemnicami osłabnie na rzecz wzruszających obrazków. Nico od razu zapała wielką sympatią do nastolatki i poprosi o kolejną wizytę. Oliwia błyskawicznie uświadomi sobie, że połączyła ich niezwykle silna, podświadoma więź.

Kulminacyjny punkt tego spotkania wydarzy się w chwili rozstania. Nico i Oliwia zaprezentują dokładnie ten sam ruch dłoni, którego przed laty Kamil używał do żegnania się z dorastającą dziś latoroślą.

I'm watching you.

Błyskawicznie dla każdego obserwatora tej sceny stanie się jasne, że to spontaniczne spotkanie małoletnich nie przypominało standardowej procedury nawiązywania znajomości.

Drugi epizod produkcji „Felicita” wymusi na Zośce zmierzenie się z szokującymi faktami na temat sekretnego funkcjonowania jej małżonka, a z kolei Oliwia zainicjuje proces nawiązywania relacji ze swoim małoletnim bratem. Symboliczny ruch odziedziczony w genach po Kamilu zadziała jako bezsprzeczny dowód na to, że rodzeństwo w końcu się zjednoczyło.

Kiedy i gdzie oglądać 2. odcinek serialu „Felicita”? Informacje o emisji

Nowe epizody telewizyjnego hitu „Felicita” są emitowane od poniedziałku do środy punktualnie o godzinie 20:30 na głównym kanale TVP1. Drugi z kolei odcinek zadebiutuje na ekranach dokładnie we wtorek, 8 września 2026 roku o godzinie 20:30. Wszystkie dotychczas wyemitowane w tradycyjnej telewizji części można również bez problemu obejrzeć za pośrednictwem serwisu streamingowego TVP VOD.

O czym jest produkcja „Felicita”? Zarys fabuły i obsada serialu TVP

„Felicita” stanowi polsko-włoski projekt obyczajowy realizowany przez TVP, który zamknięto w 26 epizodach. Fotel reżysera objął w tej produkcji Makary Janowski. Skrypt opracowano w oparciu o popularną powieść „Felicità” autorstwa Katarzyny Kalicińskiej oraz Radosława Figury, a także publikację „Primo Amore”, pod którą podpisali się Kamila Kisała, Anita Nawrocka i Paweł Trześniowski.

Główną osią fabularną są losy warszawskiej psychoterapeutki Zośki, która wspólnie z siedemnastoletnią córką Oliwią wyrusza do urokliwego Polignano a Mare. Bohaterki podążają tropem tajemniczych wskazówek zawartych w liście, spisanym przez zmarłego w tragicznym wypadku Kamila. Na włoskiej ziemi dowiadują się o jego równoległym funkcjonowaniu – istnieniu nowej partnerki, małego synka Nico oraz udziałach w lokalnych biznesach. Spotkanie z demonami przeszłości oraz konflikt wokół odziedziczonego majątku wymuszą na kobietach konfrontację z trudnymi uczuciami i rozpoczęcie zupełnie nowego etapu życia.

Na szklanym ekranie widzowie będą mogli podziwiać następujących aktorów:

W roli Zośki występuje Laura Breszka

Postać Kamila odgrywa Dawid Ogrodnik

Oliwię kreuje Klementyna Karnkowska

Jako Giulia pojawia się Oriana Celentano

Davide to rola Francesco Petita

Ewkę portretuje Anna Dereszowska

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