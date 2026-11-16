„M jak miłość”: streszczenie odcinka 1959

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-16 7:59

W 1959. odcinku serialu „M jak miłość” Olek Chodakowski zostanie oficjalnie zatrzymany przez policję w swojej klinice. Lekarz zacznie podejrzewać, że zabił Sowińskiego i wymazał to zdarzenie z pamięci z powodu amnezji dysocjacyjnej. Kasia będzie dalej ukrywać się z córką przed Mariuszem, a Martyna i Jakub zrobią kolejny krok w swoim związku i wspólnie wyjadą w góry.

W poprzednim odcinku Malicki drastycznie podniósł stawkę, żądając od Lisieckich aż 200 tysięcy złotych za przekazanie informacji o matce Franka. Chociaż Dorota i Bartek starali się zachować pozory spokoju, młody Franek wyczuł kłamstwo i wraz z Hanią potajemnie udał się do Warszawy, by na własną rękę szukać prawdy u dawnej sąsiadki. W międzyczasie Mateusz zaangażował się w remont u Winiarów, co stało się okazją do flirtu z Sarą, bacznie obserwowanego przez Majkę. Do Grabiny zawitał również Jarek Turski, dawny towarzysz broni Michała z Afganistanu, a Robert Żak wpakował się w kłopoty przez podglądanie kąpiących się w rzece kobiet. Czego teraz się spodziewać?

Katarzyna Gałązka - ESKA WYWIAD - KROL DOPALACZY

„M jak miłość” odcinek 1959 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Olek poczuje się tak zagubiony, że zacznie podejrzewać u siebie amnezję dysocjacyjną, przez którą mógłby zabić Sowińskiego i o tym zapomnieć. W klinice niespodziewanie zjawią się funkcjonariusze policji, a Chodakowski zostanie oficjalnie zatrzymany. Aneta będzie przerażona, widząc aresztowanego męża. W tym samym czasie Kasia wciąż będzie ukrywać się z córką przed Mariuszem, który za wszelką cenę spróbuje je odnaleźć. Domańska umiejętnie zmanipuluje Marcina oraz Kamę i zaprosi ich na wieczornego drinka, aby przedstawić im swojego męża Artura. Z kolei Martyna i Jakub wyjadą wspólnie w góry, a Karski wręczy partnerce komplet kluczy do swojego mieszkania.

„M jak miłość” odcinek 1959 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 1959. odcinka serialu „M jak miłość” odbędzie się o godzinie 20:50 w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku na antenie TVP2.

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„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” od lat pozostaje jednym z najchętniej oglądanych seriali obyczajowych w Polsce, skupiając uwagę widzów na losach rodziny Mostowiaków. Akcja opowieści rozgrywa się między malowniczą Grabiną a Warszawą, gdzie bohaterowie mierzą się z codziennymi dylematami i wielkimi uczuciami. Fani cenią tę produkcję za życiowy autentyzm i poruszanie tematów bliskich każdemu, od rodzinnych sporów po radosne powroty do domu. Legendarna już Grabina stanowi dla wielu symbol spokoju i bezpiecznej przystani, do której zawsze warto wrócić. Przez dekady obecności na antenie serial wykreował postacie, które na stałe zapisały się w pamięci Polaków. Obsada serialu to między innymi:

  • Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)
  • Małgorzata Pieńkowska (jako Maria Rogowska)
  • Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)
  • Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)
  • Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)
  • Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)
  • Arkadiusz Smoleński (jako Bartek Lisiecki)
  • Dominika Ostałowska (jako Marta Wojciechowska)
  • Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)
  • Iga Krefft (jako Ula Mostowiak-Lisiecka)
  • Robert Moskwa (jako Artur Rogowski)
  • Małgorzata Rożniatowska (jako Zofia Kisiel-Żak)
  • Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)
Mateusz i Sara z „M jak miłość” siedzą przy stole i rozmawiają. O ich losach w nowym odcinku przeczytasz na Eska.
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M jak miłość streszczenia

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