W poprzednim odcinku Malicki drastycznie podniósł stawkę, żądając od Lisieckich aż 200 tysięcy złotych za przekazanie informacji o matce Franka. Chociaż Dorota i Bartek starali się zachować pozory spokoju, młody Franek wyczuł kłamstwo i wraz z Hanią potajemnie udał się do Warszawy, by na własną rękę szukać prawdy u dawnej sąsiadki. W międzyczasie Mateusz zaangażował się w remont u Winiarów, co stało się okazją do flirtu z Sarą, bacznie obserwowanego przez Majkę. Do Grabiny zawitał również Jarek Turski, dawny towarzysz broni Michała z Afganistanu, a Robert Żak wpakował się w kłopoty przez podglądanie kąpiących się w rzece kobiet. Czego teraz się spodziewać?

Katarzyna Gałązka - ESKA WYWIAD - KROL DOPALACZY

„M jak miłość” odcinek 1959 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Olek poczuje się tak zagubiony, że zacznie podejrzewać u siebie amnezję dysocjacyjną, przez którą mógłby zabić Sowińskiego i o tym zapomnieć. W klinice niespodziewanie zjawią się funkcjonariusze policji, a Chodakowski zostanie oficjalnie zatrzymany. Aneta będzie przerażona, widząc aresztowanego męża. W tym samym czasie Kasia wciąż będzie ukrywać się z córką przed Mariuszem, który za wszelką cenę spróbuje je odnaleźć. Domańska umiejętnie zmanipuluje Marcina oraz Kamę i zaprosi ich na wieczornego drinka, aby przedstawić im swojego męża Artura. Z kolei Martyna i Jakub wyjadą wspólnie w góry, a Karski wręczy partnerce komplet kluczy do swojego mieszkania.

„M jak miłość” odcinek 1959 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 1959. odcinka serialu „M jak miłość” odbędzie się o godzinie 20:50 w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku na antenie TVP2.

„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” od lat pozostaje jednym z najchętniej oglądanych seriali obyczajowych w Polsce, skupiając uwagę widzów na losach rodziny Mostowiaków. Akcja opowieści rozgrywa się między malowniczą Grabiną a Warszawą, gdzie bohaterowie mierzą się z codziennymi dylematami i wielkimi uczuciami. Fani cenią tę produkcję za życiowy autentyzm i poruszanie tematów bliskich każdemu, od rodzinnych sporów po radosne powroty do domu. Legendarna już Grabina stanowi dla wielu symbol spokoju i bezpiecznej przystani, do której zawsze warto wrócić. Przez dekady obecności na antenie serial wykreował postacie, które na stałe zapisały się w pamięci Polaków. Obsada serialu to między innymi:

Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)

Małgorzata Pieńkowska (jako Maria Rogowska)

Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)

Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)

Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)

Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)

Arkadiusz Smoleński (jako Bartek Lisiecki)

Dominika Ostałowska (jako Marta Wojciechowska)

Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)

Iga Krefft (jako Ula Mostowiak-Lisiecka)

Robert Moskwa (jako Artur Rogowski)

Małgorzata Rożniatowska (jako Zofia Kisiel-Żak)

Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)