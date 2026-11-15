Barwy szczęścia, odcinek 3449: Aresztowany Michał wciągnie Natalię w poważną aferę. Teraz nie będzie już odwrotu?! [ZDJĘCIA]

Atak z użyciem noża w 3449. odcinku „Barw szczęścia”. Michał poprosi o pomoc Natalię

Na Natalię Zwoleńską (w tej roli Maria Dejmek) spadnie niespodziewana wiadomość, gdy okaże się, że zatrzymany Michał wyznaczył ją na swojego obrońcę. Mężczyzna pracujący jako kurier znajdzie się w tarapatach po brutalnym incydencie z udziałem niebezpiecznego narzędzia. W 3449. odcinku „Barw szczęścia” bohater padnie ofiarą napaści z nożem, a specyficzne tło tego zdarzenia nada całemu śledztwu wyjątkowo poważny wymiar.

Zatrzymany kurier nie zamierza biernie przyjmować winy za zajście, które z jego perspektywy wyglądało zupełnie inaczej. Michał zacznie utrzymywać, że zaatakowano go z pobudek rasistowskich, co postawi wyznaczoną przez niego mecenas w niezwykle skomplikowanym położeniu. Zwoleńska stanie przed koniecznością nie tylko obrony klienta przed ciężkimi oskarżeniami, ale też rozwikłania sprawy o bardzo wrażliwym podłożu społecznym. Widzowie przekonają się, czy kobieta podejmie się tego wyzwania, choć zupełnie nie miała w planach wchodzenia w kolejny trudny proces.

„Barwy szczęścia”. Natalia zaangażuje Łukasza w sprawę aresztowanego Michała

Skandal o podłożu rasistowskim bynajmniej nie ucichnie wraz z końcem składania zeznań przez zatrzymanego mężczyznę. Dalsze epizody pokażą, że mecenas Zwoleńska będzie zmuszona głębiej zbadać kulisy całego zajścia. Kluczowym dowodem w toczącym się śledztwie okaże się nóż wykorzystany w trakcie ataku. Prawniczka uzna, że sama relacja kuriera to za mało, dlatego na własną rękę rozpocznie kroki mające na celu odkrycie faktycznego przebiegu zdarzeń.

Waga problemu narośnie do tego stopnia, że Zwoleńska postanowi poprosić o pomoc Łukasza. Sam proces nie będzie jednak jedynym zmartwieniem dotyczącym kuriera. Osadzenie Michała w areszcie wygeneruje nowe trudności, ponieważ za więziennym murem dojdzie do groźnych incydentów i nerwowych spięć. W tym samym czasie Natalia stanie przed dylematem, jak wiele jest w stanie zaryzykować dla klienta, który bez zapowiedzi uwikłał ją w sam środek głośnej afery na tle rasowym.

Kiedy oglądać 3449. odcinek „Barw szczęścia”? Data i godzina emisji w TVP2

Nowe odsłony produkcji „Barwy szczęścia” trafiają na antenę stacji TVP2 w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, punktualnie o godzinie 20:05. Telewizyjną premierę 3449. odcinka zaplanowano na czwartek, 26 listopada 2026 roku. Widzowie mogą również śledzić wszystkie wyemitowane już części serialu w internecie za pośrednictwem serwisu TVP VOD.

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