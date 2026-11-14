Na Wspólnej, odcinek 4318: Dramat na sali operacyjnej. Nalepa nagle przestanie widzieć. Co z pacjentem?!

„Na Wspólnej”, odcinek 4318. Lew Nalepa traci wzrok podczas operacji pacjenta z tętniakiem

W nadchodzącym, 4318. odcinku serialu „Na Wspólnej” Oriana Warska zdoła namówić pacjenta z tętniakiem na operację. Gdy Lew Nalepa pojawi się na swoim dyżurze w szpitalu, otrzyma informację o zgodzie chorego na zabieg. Podczas samej procedury medycznej lekarz napotka jednak ogromne i niespodziewane komplikacje. W pewnym momencie chirurg poczuje nagłe zamroczenie i zupełnie straci wzrok, co wywoła skrajnie niebezpieczną sytuację na bloku operacyjnym. Mimo całkowitej ślepoty i braku orientacji w polu zabiegowym, to właśnie na Nalepie nadal będzie spoczywać pełna odpowiedzialność za życie operowanego człowieka. Widzowie wkrótce przekonają się, co wywołało ten groźny incydent i jakim finałem zakończy się walka o zdrowie pacjenta.

Zawodowa rywalizacja w 4318. odcinku „Na Wspólnej”. Oriana Warska zagraża pozycji Lwa Nalepy

Odkąd Oriana Warska wróciła do szpitalnego zespołu, zawodowa pozycja Lwa uległa całkowitej zmianie. Już w 4304. odcinku okazało się, że lekarzowi odebrano możliwość przeprowadzenia pokazowego zabiegu, który powierzono właśnie tej światowej sławy kardiochirurżce. Chwilę później wyszło na jaw, że kobieta zatrudniła się w placówce na stałe. Dla Nalepy był to wyjątkowo ciężki cios z uwagi na łączące ich dawniej relacje. Warska to bowiem jego była partnerka, która przed laty porzuciła go bez słowa wyjaśnienia. Stała obecność dawnej ukochanej w pracy zmusiła chirurga nie tylko do konfrontacji z bolesną przeszłością, ale też do starcia z niezwykle silną rywalką na polu zawodowym. Wszystko to dzieje się w momencie, gdy Lew aktywnie stara się o objęcie posady wicedyrektora szpitala, a nagłe kłopoty ze zdrowiem mogą przekreślić jego ambitne plany.

Rodzinny dramat w „Na Wspólnej”. Atak na Weronikę Roztocką odbija się na kondycji Lwa

Zła forma lekarza wynika jednak również z niezwykle trudnych doświadczeń w życiu prywatnym. W ostatnich tygodniach Nalepa mocno przeżywał tragedię, jaka dotknęła jego partnerkę, Weronikę Roztocką, w którą wciela się Renata Dancewicz. W 4311. odcinku kobieta padła ofiarą brutalnej napaści ze strony Kalskiego. Napastnik popchnął ją z taką siłą, że Roztocka uderzyła głową w schody i straciła przytomność. Obrażenia okazały się na tyle rozległe, że pacjentka musiała przejść operację mózgu i zostać wprowadzona w śpiączkę farmakologiczną, a przerażony Lew drżał o jej życie. Ukochana chirurga wybudziła się dopiero w 4315. odcinku. Mimo wyraźnej poprawy jej stanu zdrowia, Nalepa wciąż odczuwa silne emocjonalne skutki tamtego stresu. Nałożenie się rodzinnej traumy, zaciętej rywalizacji z Orianą oraz przygotowań do konkursu na wicedyrektora okazało się dla jego organizmu gigantycznym obciążeniem.

„Na Wspólnej”, odcinek 4318. Kiedy i gdzie oglądać serial w telewizji oraz online?

„Na Wspólnej” należy do grona najdłużej obecnych na ekranach polskich produkcji serialowych, a jego kolejne odsłony można śledzić od poniedziałku do czwartku w stacji TVN. Premierową emisję 4318. odcinka „Na Wspólnej” zaplanowano na środę, 25 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN. Widzowie korzystający z internetu będą mogli zobaczyć ten epizod także za pośrednictwem platformy streamingowej Player.

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