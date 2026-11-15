Barwy szczęścia, odcinek 3460: Klemens rzuci pracę u Natalii i wyzna, co do niej czuje. Może gorzko tego pożałować!

„Barwy szczęścia” odcinek 3460. Klemens Górecki rezygnuje z pracy u Natalii Zwoleńskiej

Klemens Górecki postanowi definitywnie rozstać się zawodowo z kancelarią prowadzoną przez Natalię Zwoleńską (w tej roli Maria Dejmek). Za tym krokiem kryją się jednak powody wykraczające daleko poza sprawy służbowe. Już w poprzednim, 3459. odcinku „Barw szczęścia”, prawnik spotka się z odrzuceniem ze strony Natalii, co skłoni kobietę do szczerej rozmowy z Asią. Zwoleńska zdradzi wówczas przyjaciółce, że mecenas wyjawił jej swoje zadurzenie, które niestety pozostało bez wzajemności. W kolejnej, 3460. odsłonie serialu Klemens uzna więc, że najlepszym wyjściem będzie złożenie wypowiedzenia oraz przeprowadzenie z szefową zupełnie otwartej rozmowy o swoich emocjach.

Spotkanie z Dominiką w 3460. odcinku „Barw szczęścia” pchnie Góreckiego do działania

Kluczowym impulsem do podjęcia tak radykalnych kroków okaże się spotkanie mecenasa z Dominiką (Karolina Chapko), z którą będzie omawiał kwestię apelacji Soni. Właśnie ta dyskusja sprawi, że Górecki ostatecznie postanowi porzucić pracę w kancelarii i wyłożyć Natalii kawę na ławę. Choć Klemens od wielu lat podkochuje się w swojej koleżance z branży, do tej pory brakowało mu odwagi na bezpośrednie wyznanie. Teraz dojdzie jednak do wniosku, że dalsze tłumienie prawdy w sobie mija się z celem.

Wyznanie miłości w 3460. odcinku „Barw szczęścia”. Jak Natalia zareaguje na słowa Klemensa?

Kulminacją wątku będzie konfrontacja obojga bohaterów, w trakcie której Górecki otwarcie oświadczy, że od dawna darzy Natalię głęboką miłością. Biorąc pod uwagę fakt, że w 3459. odcinku Zwoleńska dała mu już kosza, prawnik stanie przed trudnym zadaniem przyjęcia jej kolejnej reakcji. Trudno przewidzieć, czy pod wpływem tak bezpośrednich słów kobieta zmieni swoje nastawienie i spojrzy na podwładnego przychylniejszym okiem. Pewne jest natomiast to, że dymisja definitywnie zamknie rozdział ich wspólnej pracy, a szczerość Klemensa trwale przedefiniuje ich wzajemne stosunki.

Kiedy oglądać 3460. odcinek „Barw szczęścia”? Data i godzina emisji w TVP2

Nowe odsłony telenoweli „Barwy szczęścia” trafiają na antenę stacji TVP2 w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, punktualnie o godzinie 20:05. Emisję 3460. odcinka zaplanowano na piątek, 11 grudnia 2026 roku. Osoby, które przegapią telewizyjną premierę, mogą nadrobić zaległości w internecie, ponieważ wszystkie epizody po emisji trafiają do serwisu streamingowego TVP VOD.

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