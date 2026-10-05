Spis treści
Po wyprowadzce Artura Maria wciąż zastanawiała się, czy dać mężowi kolejną szansę. Rogowski zapewniał, że jest gotów podjąć terapię, a Barbara namawiała córkę, by wybaczyła mu zdradę. Sytuację dodatkowo skomplikowała Joanna, która niespodziewanie przyjechała do Grabiny i zażądała, by Maria pozwoliła Arturowi odejść. Prawdę poznał też Paweł i omal nie rzucił się na ojczyma. Zduński odkrył ponadto, że Dominik Walat znów ma opuścić areszt. Agnes w ostatniej chwili powstrzymała go przed decyzją, która mogłaby zniszczyć mu życie. Tymczasem Mateusz pomógł Majce, a wspólnie spędzili szalony dzień w Kozienicach.
„M jak miłość” odcinek 1948 - streszczenie
Domańska nie odpuści i nadal będzie próbowała zbliżyć się do Marcina. Razem z przyjaciółką Klarą zacznie ćwiczyć w ulubionym klubie Chodakowskiego, a później zjawi się również w salonie Kamy. Chodakowska będzie bliska wybuchu, a napięcie między nią a mężem znów doprowadzi do kłótni. Coraz gorzej będzie też układać się między Kasią a Mariuszem, który stanie się rozdrażniony i agresywny. Aneta nie poradzi sobie z problemami ze snem, połączy leki z alkoholem i przypadkiem wyjawi Olkowi sekret przyjaciółki. Policja będzie badać zaginięcie Sowińskiego i zacznie uważnie obserwować Chodakowskiego. Lekarz poprosi o pomoc swojego brata, detektywa, a do śledztwa dołączy Jakub. Podczas przeszukania mieszkania dyrektora znajdzie naszyjnik, który Mariusz podarował Kasi.
„M jak miłość” odcinek 1948 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
1948. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października 2026 roku, w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:50. W centrum wydarzeń znajdą się Marcin, Kama, Kasia i Mariusz.
„M jak miłość” - opis serialu i obsada
„M jak miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2000 roku. Opowiada o rodzinie Mostowiaków z Grabiny, ich bliskich, przyjaciołach i kolejnych pokoleniach bohaterów. Losy postaci toczą się między Grabiną, Warszawą i Gródkiem. Bohaterowie przeżywają miłosne rozterki, kryzysy małżeńskie, zdrady, choroby, konflikty, wyjazdy i powroty. Nie brakuje też rodzinnych rozmów, problemów w pracy oraz decyzji, które potrafią zmienić całe życie. W serialu występują m.in.:
- Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak
- Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska
- Rafał Mroczek jako Paweł Zduński
- Marcin Mroczek jako Piotr Zduński
- Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska
- Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski
- Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki
- Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska
- Adriana Kalska jako Iza Chodakowska
- Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka
- Robert Moskwa jako Artur Rogowski
- Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak
- Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński