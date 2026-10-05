Po wyprowadzce Artura Maria wciąż zastanawiała się, czy dać mężowi kolejną szansę. Rogowski zapewniał, że jest gotów podjąć terapię, a Barbara namawiała córkę, by wybaczyła mu zdradę. Sytuację dodatkowo skomplikowała Joanna, która niespodziewanie przyjechała do Grabiny i zażądała, by Maria pozwoliła Arturowi odejść. Prawdę poznał też Paweł i omal nie rzucił się na ojczyma. Zduński odkrył ponadto, że Dominik Walat znów ma opuścić areszt. Agnes w ostatniej chwili powstrzymała go przed decyzją, która mogłaby zniszczyć mu życie. Tymczasem Mateusz pomógł Majce, a wspólnie spędzili szalony dzień w Kozienicach.

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„M jak miłość” odcinek 1948 - streszczenie

Domańska nie odpuści i nadal będzie próbowała zbliżyć się do Marcina. Razem z przyjaciółką Klarą zacznie ćwiczyć w ulubionym klubie Chodakowskiego, a później zjawi się również w salonie Kamy. Chodakowska będzie bliska wybuchu, a napięcie między nią a mężem znów doprowadzi do kłótni. Coraz gorzej będzie też układać się między Kasią a Mariuszem, który stanie się rozdrażniony i agresywny. Aneta nie poradzi sobie z problemami ze snem, połączy leki z alkoholem i przypadkiem wyjawi Olkowi sekret przyjaciółki. Policja będzie badać zaginięcie Sowińskiego i zacznie uważnie obserwować Chodakowskiego. Lekarz poprosi o pomoc swojego brata, detektywa, a do śledztwa dołączy Jakub. Podczas przeszukania mieszkania dyrektora znajdzie naszyjnik, który Mariusz podarował Kasi.

„M jak miłość” odcinek 1948 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1948. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października 2026 roku, w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:50. W centrum wydarzeń znajdą się Marcin, Kama, Kasia i Mariusz.

„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2000 roku. Opowiada o rodzinie Mostowiaków z Grabiny, ich bliskich, przyjaciołach i kolejnych pokoleniach bohaterów. Losy postaci toczą się między Grabiną, Warszawą i Gródkiem. Bohaterowie przeżywają miłosne rozterki, kryzysy małżeńskie, zdrady, choroby, konflikty, wyjazdy i powroty. Nie brakuje też rodzinnych rozmów, problemów w pracy oraz decyzji, które potrafią zmienić całe życie. W serialu występują m.in.:

Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak

Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska

Rafał Mroczek jako Paweł Zduński

Marcin Mroczek jako Piotr Zduński

Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska

Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski

Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki

Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska

Adriana Kalska jako Iza Chodakowska

Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka

Robert Moskwa jako Artur Rogowski

Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak

Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński