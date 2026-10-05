"M jak miłość": streszczenie odcinka 1948

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-05 8:38

W 1948. odcinku „M jak miłość” policja będzie coraz uważniej przyglądać się sprawie zaginięcia Sowińskiego. Do śledztwa dołączy Jakub, a jeden z tropów może poważnie skomplikować sytuację Kasi. Tymczasem Domańska ponownie pojawi się blisko Marcina, czym wystawi cierpliwość Kamy na próbę.

Mariusz trzymający twarz Kasi w dłoniach podczas trudnej rozmowy. O wątku bohaterów M jak miłość przeczytasz na Eska.
Autor: TVP/ Materiały prasowe

Po wyprowadzce Artura Maria wciąż zastanawiała się, czy dać mężowi kolejną szansę. Rogowski zapewniał, że jest gotów podjąć terapię, a Barbara namawiała córkę, by wybaczyła mu zdradę. Sytuację dodatkowo skomplikowała Joanna, która niespodziewanie przyjechała do Grabiny i zażądała, by Maria pozwoliła Arturowi odejść. Prawdę poznał też Paweł i omal nie rzucił się na ojczyma. Zduński odkrył ponadto, że Dominik Walat znów ma opuścić areszt. Agnes w ostatniej chwili powstrzymała go przed decyzją, która mogłaby zniszczyć mu życie. Tymczasem Mateusz pomógł Majce, a wspólnie spędzili szalony dzień w Kozienicach.

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„M jak miłość” odcinek 1948 - streszczenie

Domańska nie odpuści i nadal będzie próbowała zbliżyć się do Marcina. Razem z przyjaciółką Klarą zacznie ćwiczyć w ulubionym klubie Chodakowskiego, a później zjawi się również w salonie Kamy. Chodakowska będzie bliska wybuchu, a napięcie między nią a mężem znów doprowadzi do kłótni. Coraz gorzej będzie też układać się między Kasią a Mariuszem, który stanie się rozdrażniony i agresywny. Aneta nie poradzi sobie z problemami ze snem, połączy leki z alkoholem i przypadkiem wyjawi Olkowi sekret przyjaciółki. Policja będzie badać zaginięcie Sowińskiego i zacznie uważnie obserwować Chodakowskiego. Lekarz poprosi o pomoc swojego brata, detektywa, a do śledztwa dołączy Jakub. Podczas przeszukania mieszkania dyrektora znajdzie naszyjnik, który Mariusz podarował Kasi.

„M jak miłość” odcinek 1948 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1948. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października 2026 roku, w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:50. W centrum wydarzeń znajdą się Marcin, Kama, Kasia i Mariusz.

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„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2000 roku. Opowiada o rodzinie Mostowiaków z Grabiny, ich bliskich, przyjaciołach i kolejnych pokoleniach bohaterów. Losy postaci toczą się między Grabiną, Warszawą i Gródkiem. Bohaterowie przeżywają miłosne rozterki, kryzysy małżeńskie, zdrady, choroby, konflikty, wyjazdy i powroty. Nie brakuje też rodzinnych rozmów, problemów w pracy oraz decyzji, które potrafią zmienić całe życie. W serialu występują m.in.:

  • Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak
  • Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska
  • Rafał Mroczek jako Paweł Zduński
  • Marcin Mroczek jako Piotr Zduński
  • Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska
  • Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski
  • Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki
  • Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska
  • Adriana Kalska jako Iza Chodakowska
  • Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka
  • Robert Moskwa jako Artur Rogowski
  • Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak
  • Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński
M jak miłość: odcinki 1947-1948
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