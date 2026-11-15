Barwy szczęścia, odcinek 3450: Ignacy spędzi noc u Madzi. Zorientuje się, że niczego nie pamięta

„Barwy szczęścia” odcinek 3450. Ignacy znowu traci pamięć po imprezie

Dla Ignacego, granego przez Olafa Staszkiewicza, nadchodzący poranek okaże się wyjątkowo stresujący. Mężczyzna otworzy oczy w lokalu należącym do Madzi, w którą wciela się Natalia Sierzputowska, jednak w jego głowie zapanuje całkowita pustka dotycząca wydarzeń z minionej nocy. Przez dotkliwe dziury w pamięci bohater nie zdoła ustalić, jak w ogóle trafił do mieszkania znajomej i co dokładnie robili podczas wspólnego wieczoru. Całe zajście wyda się tym bardziej niepokojące, że postać dopiero co oblewała otrzymanie nagrody, a kolejne zakrapiane wyjście ponownie fatalnie wpłynie na jego kondycję.

Warto przypomnieć, że bohater nie po raz pierwszy mierzy się z takimi konsekwencjami nocnych szaleństw. Identyczny scenariusz rozegrał się w 3446. odcinku produkcji „Barwy szczęścia”, kiedy to mężczyzna również ocknął się po zabawie z urwanym filmem. W tamtym momencie także nie umiał zrekonstruować minionych godzin i drżał z niepokoju, że mogło dojść między nim a Madzią do czegoś więcej. Teraz ten sam schemat wydarzeń powróci, a przebudzenie w czterech ścianach koleżanki po raz kolejny wpędzi go w ogromne zakłopotanie.

Kradzież kreacji Madzi w 3450. odcinku „Barw szczęścia”. Ignacy rusza na ratunek

Chociaż Ignacy będzie zmagał się z dotkliwą amnezją, nie zostawi koleżanki samej w obliczu nadciągającego kryzysu. Madzia wpadnie w poważne tarapaty tuż przed zaplanowanym pokazem mody, ponieważ ktoś ukradnie przygotowany specjalnie na to wydarzenie strój. Mężczyzna bez wahania zaoferuje swoje wsparcie w wytropieniu złodzieja. Para spędzi wspólnie cały dzień na intensywnych poszukiwaniach, starając się za wszelką cenę namierzyć miejsce ukrycia cennej zguby i odzyskać ją na czas.

Kiedy oglądać 3450. odcinek serialu „Barwy szczęścia”? Data i godzina emisji

Widzowie mogą śledzić nowe losy bohaterów serialu „Barwy szczęścia” od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 20:05 na kanale TVP2. Opisywany 3450. odcinek trafi na antenę w piątek 27 listopada 2026 roku. Osoby, które przegapią telewizyjną premierę, znajdą wszystkie wyemitowane już odsłony produkcji w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.

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