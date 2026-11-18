W poprzednim odcinku serialu Vera powróciła myślami do swojej przeszłości i wyznała Lopemu, dlaczego zdecydowała się na kradzież pieniędzy ojcu. Alonso próbował odbudować relację z Cruz, podczas gdy Curro i Matilde zbliżyli się do siebie, co wywołało u Martiny gwałtowny wybuch zazdrości. Teresa, mając dość upokorzeń ze strony Marcela, zapowiedziała, że wyjawi wszystkim prawdę o ich związku. Kulminacyjnym momentem była wizyta Jany i Manuela w kaplicy, gdzie zamiast radosnej uroczystości ślubnej czekała na nich bardzo przykra niespodzianka. Czego teraz się spodziewać?

2026_02_13 ESKA Julia Chatys wywiad

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 528 - streszczenie

Gdy markiza udaremni ślub syna z Janą, dziewczyna znajdzie schronienie w domu Ramony. Martina poczuje wyrzuty sumienia po swoim wcześniejszym zachowaniu, więc przeprosi Matilde i poprosi ją, by nie wyjeżdżała z La Promesy. W tym samym czasie Margarita wraz z Ignaciem skoncentrują się na planowaniu nadchodzącego przyjęcia weselnego. Księżna de Carril nie zaprzestanie nacisków na Verę, coraz natarczywiej domagając się od niej zwrotu wszystkich skradzionych pieniędzy. Cruz spróbuje wmówić Manuelowi, że Jana jest z nim tylko dla pieniędzy i tytułu. On nie uwierzy w te oskarżenia i poprosi Marię, by sprowadziła jego narzeczoną z powrotem do pałacu, a sam podejmie niezwykle odważną decyzję.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 528 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 528. odcinka serialu „La Promesa - pałac tajemnic” odbędzie się o godzinie 15:05 na antenie TVP2 w czwartek, 26 listopada 2026 roku.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa – pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, który przenosi widzów do pełnej przepychu posiadłości rodu Luján na początku dwudziestego wieku. Główna bohaterka, Jana, zatrudnia się jako służąca, by pomścić śmierć matki i odnaleźć zaginionego brata. Szybko jednak odkrywa, że pałacowe mury skrywają o wiele więcej mrocznych sekretów, niż mogła przypuszczać. Jej skomplikowana relacja z synem markiza, Manuelem, staje się centralnym punktem opowieści pełnej klasowych uprzedzeń, miłosnych uniesień i bolesnych zdrad. Serial zręcznie łączy wątki obyczajowe z napięciem godnym klasycznych kryminałów, ukazując realia życia arystokracji i ich służby. W serialu grają m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako Maria Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)