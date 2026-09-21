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W poprzednim odcinku Olek po burzliwym wieczorze wrócił do domu w środku nocy, kompletnie pijany. Aneta nie kryła złości i zrobiła mu ostre wyrzuty. Mariusz spędził kolejne godziny u Sowińskiego, zacierając ślady zbrodni, a następnego dnia personel kliniki zauważył zniknięcie dyrektora. Kasia, chcąc ukryć swoje sekrety, zaproponowała mężowi wyjazd do USA na stałe. Marcin rozstał się z firmą Domańskiej i wrócił do pracy detektywa. Martyna, choć miała wątpliwości, zgodziła się na pierwszą randkę z Jakubem.
„M jak miłość” odcinek 1944 - streszczenie
Po rozstaniu z Sylwią Werner pogrąży się w kryzysie. Pani Ola będzie pilnować, by „pan Adaś” nie wpadł w ręce kolejnej oszustki. Budzyńscy spróbują wesprzeć przyjaciela, ale kompletnie pijany Werner zrujnuje ich randkę. Prawnik znów wplącze się w kłopoty, gdy w barze pozna seksowną Oliwię. Magda będzie zaskoczona nagłym przyjazdem Julii i jej córek. Julia przyzna, że nie jest szczęśliwa w Ukrainie i nie czuje się tam bezpiecznie. Tym bardziej że Dima ponownie trafi na front, ryzykując życie. Konflikt Anity i Kamila będzie narastał, bo on pragnie spontaniczności, a ona marzy o dziecku. Lermanowa zacznie coraz bardziej martwić się ich kłótniami.
„M jak miłość” odcinek 1944 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
1944. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września 2026 roku, w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:50. Tego wieczoru widzowie poznają dalsze losy Wernera, Magdy, Julii, Anity i Kamila.
„M jak miłość” - opis serialu i obsada
„M jak miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2000 roku. W centrum historii znajduje się rodzina Mostowiaków z Grabiny, a także jej bliscy, przyjaciele i kolejne pokolenia bohaterów. Ich losy toczą się między rodzinnym domem, Warszawą, Gródkiem i innymi ważnymi miejscami. Bohaterowie mierzą się z miłością, małżeństwami, zdradami, chorobami, konfliktami, wyjazdami i powrotami. Ważne są również codzienne rozmowy, problemy zawodowe oraz uczuciowe decyzje. W serialu występują m.in.:
- Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak
- Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska
- Rafał Mroczek jako Paweł Zduński
- Marcin Mroczek jako Piotr Zduński
- Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska
- Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski
- Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki
- Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska
- Adriana Kalska jako Iza Chodakowska
- Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka
- Robert Moskwa jako Artur Rogowski
- Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak
- Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński