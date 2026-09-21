W poprzednim odcinku Olek po burzliwym wieczorze wrócił do domu w środku nocy, kompletnie pijany. Aneta nie kryła złości i zrobiła mu ostre wyrzuty. Mariusz spędził kolejne godziny u Sowińskiego, zacierając ślady zbrodni, a następnego dnia personel kliniki zauważył zniknięcie dyrektora. Kasia, chcąc ukryć swoje sekrety, zaproponowała mężowi wyjazd do USA na stałe. Marcin rozstał się z firmą Domańskiej i wrócił do pracy detektywa. Martyna, choć miała wątpliwości, zgodziła się na pierwszą randkę z Jakubem.

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„M jak miłość” odcinek 1944 - streszczenie

Po rozstaniu z Sylwią Werner pogrąży się w kryzysie. Pani Ola będzie pilnować, by „pan Adaś” nie wpadł w ręce kolejnej oszustki. Budzyńscy spróbują wesprzeć przyjaciela, ale kompletnie pijany Werner zrujnuje ich randkę. Prawnik znów wplącze się w kłopoty, gdy w barze pozna seksowną Oliwię. Magda będzie zaskoczona nagłym przyjazdem Julii i jej córek. Julia przyzna, że nie jest szczęśliwa w Ukrainie i nie czuje się tam bezpiecznie. Tym bardziej że Dima ponownie trafi na front, ryzykując życie. Konflikt Anity i Kamila będzie narastał, bo on pragnie spontaniczności, a ona marzy o dziecku. Lermanowa zacznie coraz bardziej martwić się ich kłótniami.

„M jak miłość” odcinek 1944 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1944. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września 2026 roku, w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:50. Tego wieczoru widzowie poznają dalsze losy Wernera, Magdy, Julii, Anity i Kamila.

„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2000 roku. W centrum historii znajduje się rodzina Mostowiaków z Grabiny, a także jej bliscy, przyjaciele i kolejne pokolenia bohaterów. Ich losy toczą się między rodzinnym domem, Warszawą, Gródkiem i innymi ważnymi miejscami. Bohaterowie mierzą się z miłością, małżeństwami, zdradami, chorobami, konfliktami, wyjazdami i powrotami. Ważne są również codzienne rozmowy, problemy zawodowe oraz uczuciowe decyzje. W serialu występują m.in.:

Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak

Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska

Rafał Mroczek jako Paweł Zduński

Marcin Mroczek jako Piotr Zduński

Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska

Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski

Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki

Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska

Adriana Kalska jako Iza Chodakowska

Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka

Robert Moskwa jako Artur Rogowski

Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak

Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński