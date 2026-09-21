Pierwsza miłość, odcinek 4257: Krystian pozna prawdę o ukochanej. Kłamstwa wyjdą na jaw w najmniej spodziewany sposób [ZDJĘCIA]

Krystian w 4257. odcinku „Pierwszej miłości” pozna szokujące fakty

Wydarzenia z 4256. odcinka „Pierwszej miłości” mocno wstrząsną Krystianem, który pod nieobecność kąpiącej się Łucji zdecyduje się przejrzeć jej rzeczy. Natrafi tam na materiały reklamowe berlińskiej kliniki oraz intrygującą zapiskę, co wzbudzi jego ogromny niepokój co do intencji narzeczonej. Wcześniejsze przypuszczenia Ewy, sugerujące, że Reterska nie jest do końca szczera z jej synem, tylko spotęgują jego obawy. Łucja z kolei dwoiła się i troiła, by udowodnić Krystianowi, że jej wyjazdy za zachodnią granicę mają wyłącznie niewinny charakter.

W 4257. odsłonie serialu bohater nie będzie w stanie przestać myśleć o swoim znalezisku. Kalina postanowi wkroczyć do akcji, by ostudzić emocje przyjaciela i doradzi mu szczerą konfrontację z ukochaną. Jej argumentacja będzie opierać się na przekonaniu, że każda sprawa ma swoje wytłumaczenie, a bezpośrednia dyskusja jest najlepszym sposobem na rozwianie wszelkich niedomówień.

W 4257. odcinku „Pierwszej miłości” Alan zasieje ziarno niepewności u Krystiana

Alan zaprezentuje jednak zgoła odmienne stanowisko wobec tłumaczeń Reterskiej. Poradzi on Krystianowi, aby kierował się intuicją, jeśli podejrzewa, że jest oszukiwany. Wspólne, bolesne doświadczenia obu mężczyzn z przeszłości sprawią, że Alan nie zignoruje przeczuć swojego przyjaciela i potraktuje je bardzo poważnie.

Krystian znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu, rozdary między dwiema sprzecznymi opiniami. Kalina będzie namawiać go na próbę porozumienia się z Łucją, podczas gdy Alan upewni go w przekonaniu, że znalezione dokumenty mogą zwiastować znacznie większe kłopoty. Biorąc pod uwagę rewelacje z 4256. odcinka, Reterskiej będzie niezwykle trudno udowodnić narzeczonemu swoją uczciwość.

Data i godzina premiery 4257. odcinka „Pierwszej miłości”

Premiera 4257. odcinka uwielbianego przez widzów serialu „Pierwsza miłość” zaplanowana jest na czwartek, 1 października 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Produkcję można oglądać regularnie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, o tej samej porze. Fani mogą również śledzić losy bohaterów na platformie streamingowej Polsat Box Go.

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