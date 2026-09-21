Tu zobaczysz najbardziej spektakularne jesienne redyki. Sprawdź, kiedy i gdzie w 2026 roku odbędzie się tradycyjne sprowadzanie owiec z hal

Jesień w górach to czas niezwykłych tradycji, kiedy całe stada owiec schodzą z hal.

Redyk to nie tylko powrót zwierząt, ale żywe święto góralskiej kultury, pełne muzyki i lokalnych zwyczajów.

Sprawdź, gdzie i kiedy odbędą się te unikalne wydarzenia w 2026 roku, by osobiście doświadczyć tej tradycji w polskich górach.

Owce schodzą z hal. Na czym polega tradycyjny redyk?

Redyk to tradycyjne sprowadzanie owiec z górskich hal do dolin po zakończeniu sezonu wypasowego. Przez kilka miesięcy bacowie i juhasi zajmują się stadami wysoko w górach, a jesienią przychodzi czas powrotu. Nie jest to jednak zwykłe przepędzenie zwierząt z jednego miejsca do drugiego. Redyk ma również wymiar kulturowy. Towarzyszą mu góralskie stroje, muzyka i lokalne zwyczaje. Nic dziwnego, że wydarzenie przyciąga nie tylko mieszkańców, lecz także turystów, którzy chcą zobaczyć tę tradycję na własne oczy.

"Redyk" w Ludźmierzu

Jesienny redyk 2026. Gdzie i kiedy zobaczyć tradycyjny redyk?

W tym roku zaplanowano wydarzenia w wielu miejscowościach południowej Polski. Pierwszy redyk miał już miejsce w ubiegły weekend. 19 września juhasi sprowadzali owce w miejscowości Zawoja, Pod Babią Górą. Jeśli chcecie w tym roku zobaczyć tę tradycję, poniżej znajdziecie terminarz zaplanowanych redyków na rok 2026.

27 września - Węgierska Górka

- Węgierska Górka 2-3 października - Ochotnica Górna

- Ochotnica Górna 3 października - Rabka-Zdrój

- Rabka-Zdrój 3 października - Jazowsko/Obidza

- Jazowsko/Obidza 4 października - Siwa Polana, okolice Doliny Chochołowskiej

- Siwa Polana, okolice Doliny Chochołowskiej 8-10 października - Szczawnica

- Szczawnica 11 października - Koninki, gmina Niedźwiedź

- Koninki, gmina Niedźwiedź 11 października - Nowy Targ

- Nowy Targ 17 października - Kluszkowce

- Kluszkowce 23-24 października - Czarny Dunajec

- Czarny Dunajec 25 października - Ludźmierz.

Redyk to nie tylko przemarsz owiec

Redyk może być okazją do poznania góralskiej kultury od nieco innej strony. Wydarzeniom często towarzyszą koncerty kapel, kiermasze z regionalnymi produktami czy atrakcje dla najmłodszych. Można więc połączyć oglądanie przemarszu stada ze spacerem po okolicy i spróbowaniem lokalnych specjałów. Jeśli planujesz wyjazd, warto wcześniej sprawdzić szczegółowy program konkretnego wydarzenia. Sama data redyku nie zawsze oznacza bowiem, że cały program odbywa się przez cały dzień. Przy większych imprezach dobrze pojawić się wcześniej, gdyż zainteresowanie eventem bywa spore.

Góry jesienią mają zupełnie inny klimat

Kolorowe drzewa, góralska muzyka i stado owiec przemierzające kolejne miejscowości - trudno o bardziej charakterystyczny obraz jesieni na południu Polski. Redyk jest przy tym czymś więcej niż atrakcją dla turystów. To tradycja związana z pasterstwem i kulturą regionu, która nadal jest kultywowana.

Jeżeli więc tej jesieni wybierasz się w Beskidy, Gorce, Pieniny albo okolice Podhala, warto zerknąć na kalendarz. Być może uda się trafić właśnie na moment, gdy owce ruszą w drogę z hal do doliny.

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