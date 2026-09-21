La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 483: Pia jest w coraz gorszym stanie, Curro nie przestaje myśleć o Martinie, a Santos szykuje zemstę na Verze 

Curro martwi się o Martinę w 483. odcinku „La Promesy”

Curro nie przestaje myśleć o Martinie, która przebywa w klinice psychiatrycznej, a jej sytuacja nadal jest dla niego powodem do ogromnego niepokoju. Jego obawy mają związek z wydarzeniami, które rozpoczęły się po oskarżeniu Martiny o otrucie hrabiego de Ayali. W 480. odcinku „La Promesy” Curro dowiedział się, że jego ukochana trafiła do szpitala psychiatrycznego.

Pía słabnie w jaskini w 483. odcinku „La Promesy”. Jana i María próbują ją wesprzeć

W jeszcze trudniejszej sytuacji znajdzie się Pía. Kobieta nadal ukrywa się w jaskini, a w 483. odcinku jej stan wyraźnie się pogorszy. Pía zacznie słabnąć, co natychmiast zaniepokoi Janę i Maríę. Obie kobiety będą próbowały ją podtrzymać na duchu. Muszą jednak zachować szczególną ostrożność, ponieważ prawda o tym, że Pía żyje, nadal jest pilnie strzeżoną tajemnicą.

W 483. odcinku „La Promesy” Santos znajdzie sposób, aby zemścić się na Verze

Problemy nie ominą również Very. Santos postanowi się na niej zemścić i znajdzie sposób, by uderzyć w dziewczynę. Ich relacja już wcześniej była pełna napięć. W 480. odcinku Petra próbowała przekonać Santosa, że Vera bawi się jego uczuciami i wciąż spotyka się z Lope. Teraz Santos przejdzie do działania. Jego zachowanie może jeszcze bardziej skomplikować sytuację Very i jej ukochanego.

Virtudes straci pracę u don Fermína w 483. odcinku „La Promesy”

Kolejny cios czeka Virtudes. Dziewczyna straci posadę u don Fermína. Jej sytuacja już wcześniej była bardzo trudna. W 481. odcinku Romulo zdemaskował ją przed matką i wyszło na jaw, że ukradła kielich z kościoła, ponieważ desperacko potrzebowała pieniędzy, aby udowodnić teściom swoją stabilność finansową i odzyskać syna, Adolfita. W 483. odcinku problemy Virtudes jeszcze się pogłębią. Utrata pracy będzie dla niej kolejnym poważnym problemem.

Manuel zaprosi Catalinę na rodzinną kolację w 483. odcinku „La Promesy”

Tymczasem Manuel zaprosi Catalinę na rodzinną kolację. Spotkanie może być szczególnie ważne w obliczu napięć, które w ostatnim czasie narosły wokół Cataliny. W 482. odcinku Manuel miał żal do matki, że zszargała reputację jego siostry. Podczas podwieczorku organizowanego przez Margaritę pojawi się natomiast księżna de Carril. Jej obecność będzie kolejnym wydarzeniem, które zwróci uwagę mieszkańców La Promesy.

„La Promesa – pałac tajemnic”, odcinek 483 – emisja

Odcinek 483. serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w środę, 23 września o godz. 15:05 w TVP2. Serial można również oglądać za pośrednictwem TVP VOD. W najnowszym epizodzie widzowie zobaczą m.in. zmagania Píi ukrywającej się w jaskini, niepokój Curra o Martinę oraz kolejne problemy Virtudes i Very.

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