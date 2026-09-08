„Klan” to polski serial obyczajowy o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów i ludziach, którzy są częścią ich codzienności. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi rozmowami, napięciami w związkach, chorobami i kłopotami w pracy. W ich życiu ważne miejsce zajmują też przyjaciele, sąsiedzi, partnerzy i dzieci. Nawet pozornie drobne decyzje potrafią wpłynąć na losy całej rodziny. Co wydarzy się w 4727 odcinku?

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„Klan” odcinek 4727 - streszczenie

Po powrocie do Polski Bożenka znów zamieszka w Miłoszewie ze względu na dzieci. Mimo to nadal będzie trzymać Miłosza na dystans, choć on zrobi wszystko, by odbudować ich relację. Doktor Dudek wciąż nie zdecyduje, którego studenta zabierze ze sobą na staż do Sztokholmu. Paweł i Tola będą namawiać Pawełka, by zawalczył o wyjazd, ale on uparcie będzie twierdził, że nie jest zainteresowany. Uli coraz trudniej będzie łączyć pracę z samotnym macierzyństwem. Pod nieobecność Kornela będzie jednak mogła liczyć na pomoc Leopolda i Leokadii. Irmina zacznie naciskać na męża, by skontaktował się z jej matką i namówił ją na przyjazd do Warszawy. Witek i Ilona będą świadkami niepokojącej sytuacji, gdy Anna czule porozmawia z portretem Tadeusza i uparcie nazwie go Gustawem.

„Klan” odcinek 4727 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4727 odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września 2026 roku. Serial będzie można oglądać w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:05.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o losach rodziny Lubiczów. Bohaterowie mierzą się ze sprawami domowymi, przyjaźniami, rozstaniami, nowymi związkami, problemami zdrowotnymi i zawodowymi. Obok Lubiczów ważni są również ich partnerzy, dzieci, sąsiedzi i przyjaciele. W centrum tej historii pozostają bliskość, odpowiedzialność, konflikty oraz decyzje, które potrafią zmienić relacje. W serialu występują m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Piotr Swend jako Maciek Lubicz

Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki