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„Klan” to polski serial obyczajowy o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów i ludziach, którzy są częścią ich codzienności. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi rozmowami, napięciami w związkach, chorobami i kłopotami w pracy. W ich życiu ważne miejsce zajmują też przyjaciele, sąsiedzi, partnerzy i dzieci. Nawet pozornie drobne decyzje potrafią wpłynąć na losy całej rodziny. Co wydarzy się w 4727 odcinku?
„Klan” odcinek 4727 - streszczenie
Po powrocie do Polski Bożenka znów zamieszka w Miłoszewie ze względu na dzieci. Mimo to nadal będzie trzymać Miłosza na dystans, choć on zrobi wszystko, by odbudować ich relację. Doktor Dudek wciąż nie zdecyduje, którego studenta zabierze ze sobą na staż do Sztokholmu. Paweł i Tola będą namawiać Pawełka, by zawalczył o wyjazd, ale on uparcie będzie twierdził, że nie jest zainteresowany. Uli coraz trudniej będzie łączyć pracę z samotnym macierzyństwem. Pod nieobecność Kornela będzie jednak mogła liczyć na pomoc Leopolda i Leokadii. Irmina zacznie naciskać na męża, by skontaktował się z jej matką i namówił ją na przyjazd do Warszawy. Witek i Ilona będą świadkami niepokojącej sytuacji, gdy Anna czule porozmawia z portretem Tadeusza i uparcie nazwie go Gustawem.
„Klan” odcinek 4727 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4727 odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września 2026 roku. Serial będzie można oglądać w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:05.
„Klan” - opis serialu i obsada
„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o losach rodziny Lubiczów. Bohaterowie mierzą się ze sprawami domowymi, przyjaźniami, rozstaniami, nowymi związkami, problemami zdrowotnymi i zawodowymi. Obok Lubiczów ważni są również ich partnerzy, dzieci, sąsiedzi i przyjaciele. W centrum tej historii pozostają bliskość, odpowiedzialność, konflikty oraz decyzje, które potrafią zmienić relacje. W serialu występują m.in.:
- Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz
- Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki
- Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot
- Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz
- Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz
- Jan Piechociński jako Feliks Nowak
- Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz
- Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło
- Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka
- Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń
- Piotr Swend jako Maciek Lubicz
- Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki