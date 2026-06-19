M jak miłość: Sekrety bistro. Kto przed Kingą prowadził kultowy lokal?

Paweł Zduński wspomina dawne czasy w „M jak miłość”

Niedawno Rafał Mroczek, nagrywając relację z planu nowych odcinków, przypomniał fanom pewien istotny fakt z przeszłości. Aktor, stojąc przed lokalem „Nasz Zielony Sad”, zaznaczył, że Paweł Zduński przed laty prowadził kultowe bistro. Wielu miłośników „M jak miłość” zaczęło się wówczas zastanawiać, w jakich okolicznościach interes, obecnie kojarzony głównie z Kingą, należał do jej szwagra. Dzieje serialowego bistro są bardzo zawiłe i kryją w sobie sporo niespodzianek.

Temat dawnego właściciela lokalu został poruszony również w oficjalnych mediach społecznościowych „M jak miłość”. W krótkim wideo twórcy zapytali fanów, czy pamiętają okoliczności przejęcia bistro.

– Dawno mnie tutaj nie było, to znaczy tutaj, w tym miejscu na planie – powiedział, pokazując szyld „Nasz Zielony Sad”. – Przypominam, że to kiedyś była moja knajpa – dodał z uśmiechem.

Jak Kinga Zduńska przejęła bistro w „M jak miłość”?

Zapewne nie każdy widz pamięta, że początkowo to Paweł Zduński i Janek Zawadzki zarządzali „Bistrem za Rogiem”, które powstało w miejscu dawnej „Oazy”. Z biegiem czasu lokal stał się niezwykle ważnym punktem w „M jak miłość”. Kiedy Paweł planował wyemigrować do Anglii z Alą, musiał uporządkować swoje polskie sprawy, a jego biznes borykał się z problemami finansowymi. W tej sytuacji Kinga postanowiła wykupić udziały Pawła, ratując rodzinny interes i z czasem wyrastając na jedyną właścicielkę i gospodynię miejsca.

Żona Piotrka przez lata prężnie rozwijała biznes, całkowicie zmieniając jego oblicze. Ostatecznie bistro zostało przemianowane na „Nasz Zielony Sad”, nie tracąc przy tym swojego unikalnego klimatu. Personel lokalu również przeszedł liczne rotacje. Fani serialu „M jak miłość” z pewnością kojarzą pracujące w nim niegdyś kelnerki, takie jak Lilka, Ala czy Ewka, choć ten etap serialu należy już do przeszłości. Menadżerką w bistro była również Franka. Warto zaznaczyć, że żona Pawła zmarła w poprzednim sezonie.

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