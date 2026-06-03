M jak miłość po wakacjach. Zacięty konflikt o serce Mateusza nie ustanie

"M jak miłość". Dalszy ciąg walki o uczucia Mateusza

Powakacyjne epizody "M jak miłość" przyniosą kontynuację miłosnego starcia, w którym główne role odegrają Bogna oraz Majka. Siostra Igora będzie zaciekle konkurować o względy najmłodszego Mostowiaka ze studentką Wojskowej Akademii Technicznej, z którą żołnierz nawiąże bliższy kontakt.

Prawdopodobnym powodem takiego obrotu spraw okaże się ostateczne rozstanie dziewczyny z Tomkiem (Chris Cugowski), wywołane narodzinami jego syna, będącego konsekwencją wcześniejszego romansu z Justyną (Marta Malinowska).

Taki rozwój wydarzeń w zbliżających się odcinkach polskiej telenoweli w ogóle nie odbierze Bognie zapału do działania. Wręcz odwrotnie, sytuacja ta zmobilizuje ją do jeszcze intensywniejszych starań o względy wybranka. Kobieta ma już na swoim koncie pewną przewagę nad Majką, ponieważ wcześniej wymieniła z Mateuszem pocałunek, zresztą w obecności swojej konkurentki. Oczywiście bohaterka nie będzie miała zamiaru osiadać na laurach, tym bardziej że zagrożenie ze strony rywalki nieustannie będzie rosło i przybierze na sile.

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Zdjęcia z planu "M jak miłość" zdradzają losy Bogny

Sherazade Wolff zamieściła na Instagramie materiały z planu powakacyjnej odsłony "M jak miłość". Taka aktywność jednoznacznie dowodzi, że kobieta wciąż będzie obecna w codzienności Mateusza. Udostępnione w sieci kadry pokazują ją w pełnej gotowości do dalszych zmagań o serce młodego Mostowiaka.

W nadchodzących epizodach telenoweli realizacja tego celu może okazać się jednak wyjątkowo skomplikowanym zadaniem. Niezłomna siostra Igora absolutnie nie będzie zamierzała rezygnować ze swoich planów. Wynika to z faktu, że będzie darzyć młodego mężczyznę zbyt silnym uczuciem, aby z własnej woli szybko i łatwo wycofać się z trwającej rywalizacji.

-„mjakmilosc.offical i am in you😋🎬🎬” – zakomunikowała w sieci grająca w produkcji aktorka, a następnie dodała krótki komentarz, w którym stwierdziła: - „mjakmilosc.offical ciekawe rzeczy się dzieją...”.

Którą kobietę wybierze Mateusz w nowych odcinkach "M jak miłość"?

Kwestią otwartą pozostaje to, która bohaterka finalnie zyska miłość Mateusza w jesiennych epizodach. Nie wiadomo, czy triumf odniesie nieustępliwa Bogna, dotychczas wspierana przez bezpośrednie otoczenie Mostowiaka. Czas pokaże, czy sztuka ta uda się Majce, a uczący się na jednej uczelni studenci zostaną ostatecznie parą. Nierozstrzygnięte jest również to, komu tym razem zaczną kibicować znajomi młodego żołnierza.

Tym bardziej że jesienią serialowi bohaterowie nie zrezygnują z łączenia w pary, a do akcji wkroczy osobiście Michał, w którego wciela się Tomasz Rożniatowski. Mężczyzna będzie dążył do zbliżenia Janka (Jakub Sirko) oraz Matyldy (Klementyna Lamort), odwdzięczając się za ich wcześniejsze zabiegi wobec niego i Eweliny (Anna Jarosik).

Czas pokaże, czy w następnej kolejności znajomi zajmą się losem Mateusza i czyjego boku będą bronić. Istnieje także szansa, że młody Mostowiak zdecyduje całkowicie samodzielnie, co wyjaśni się wkrótce w nadchodzących odsłonach.