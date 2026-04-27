"M jak miłość". Paweł ukrywa swoje plany przed Agnes. Wyjazd do Warszawy zmieni wszystko

Paweł podejmuje ważną decyzję w 1931. odcinku "M jak miłość"

Wyjazd Pawła (Rafał Mroczek) z Grabiny zbiegnie się w 1931. odcinku "M jak miłość" z wizytą w rodzinnym domu Mostowiaków. Przyjadą tam Piotrek (Marcin Mroczek) wraz z Kingą (Katarzyna Cichopek) oraz dziećmi. Po upływie kilku tygodni spędzonych na wsi, Zduński – korzystając z terapii, leków i wsparcia otoczenia – znów uwierzy, że pokona depresję i sam zaopiekuje się Antosiem (Mikołaj Jankowski). Opuści wieś dopiero pod koniec grudnia, ponieważ u Mostowiaków właśnie rozpoczną się przygotowania do Bożego Narodzenia.

Piotrek i Kinga odwiedzają Zduńskiego w Grabinie

Podczas spotkania z Pawłem w 1931. epizodzie "M jak miłość", Piotrek z Kingą zauważą z ulgą, że brat zaczyna wracać do równowagi po dramatycznych wydarzeniach – po stracie Franki (Dominika Kachlik) i próbie samobójczej. Zduński nie zdoła jednak błyskawicznie wyleczyć się z depresji. Aby odciągnąć myśli od bolesnych wspomnień, znajdzie sobie nowe, angażujące zajęcie.

Nowa pasja Pawła w 1931 odcinku "M jak miłość"

W 1931. odcinku "M jak miłość" Paweł odkryje, że spokojne życie w Grabinie to dla niego najlepsza kuracja. Zdecyduje się podjąć pożyteczną pracę. Serwis swiatseriali.interia.pl poinformował, że Zduńscy zastaną go w szopie za domem Mostowiaków, gdzie zorganizuje mały warsztat. Jego głównym zajęciem stanie się renowacja starego roweru należącego niegdyś do Lucjana (Witold Pyrkosz).

„Wiesz, że od śmierci dziadka nikt na nim nie jeździł? Rozkręciłem, co do śrubki, doczyściłem... I złożyłem ponownie, wymieniając to, co zużyte. Przede wszystkim linki i pancerze, klocki hamulcowe. Teraz wystarczy nasmarować, wyregulować i można śmigać”

pochwali się Paweł, a następnie smutnie stwierdzi:

„Szkoda, że z człowiekiem tak się nie da. Wywalić z niego cały gruz, szmelc i zrobić nówkę sztukę... To wydaje się takie proste, nie?”

Sekretne plany Pawła Zduńskiego w "M jak miłość"

W 1931. odcinku Paweł zwierzy się Piotrkowi ze swoich życiowych planów, które zamierza zataić przed Agnes. Będzie chciał w ten sposób uchronić ją przed cierpieniem. Zduński świetnie zdaje sobie sprawę z tego, że córka Artura zżyła się z Antosiem i bardzo przeżyje rozłąkę. Paweł uzna jednak, że zaraz po Bożym Narodzeniu, pod koniec grudnia, nadejdzie właściwy czas na powrót do stolicy i rozpoczęcie wszystkiego od nowa, już bez Franki.

„- Zaraz po świętach wracam z Antkiem do Warszawy. Do swojego mieszkania i do dawnego życia.”

Na te słowa Piotrek odparł ze zdziwieniem:

„- Po świętach? To szybko...”

Paweł wyjaśni mu dalej:

„- Już i tak długo z tym zwlekałem. Napisałem do klientów i kontrahentów, dałem im znać, że od Nowego Roku wracam do gry. Chciałbym też rozkręcić platformę internetową, handel rowerami i częściami na większą niż do tej pory skalę...”

Piotrek odniesie się do sprawy z Agnes:

„- Dobry pomysł. Tylko Agnes będzie niepocieszona... Bardzo się przywiązała do małego. Już wie, że wyjeżdżasz?”

Zduński krótko podsumuje:

„- Jeszcze jej nie mówiłem...”

Przyszłość Agnes i Pawła z "M jak miłość"

Wyjazd Pawła stanowić będzie w 1931. odcinku wielki sprawdzian dla jego relacji z Agnes. Przenosiny do Warszawy będą wiązały się z rozstaniem, o ile kobieta nie znajdzie sposobu na zatrzymanie Zduńskiego z synem w Grabinie nieco dłużej. Przyszłość tej relacji rozstrzygnie się w kolejnych odcinkach.

