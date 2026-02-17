"M jak miłość" znów w formie. W 1913. i 1914. odcinku Budzyński ostrzeże Marcina i Jakuba, że przed rozprawą weszli na teren, gdzie stąpają się po cienkim lodzie. A gdy dom jednego ze świadków zostanie podpalony, Marcin wywiezie bliskich na Śląsk, chcąc ochronić Kamę, Izę oraz dzieci przed niebezpieczeństwem.

Tymczasem Aneta będzie aż kipieć zazdrości, gdy pacjentka zacznie kręcić się wokół Olka. Mariusz z kolei poczuje niepokój, widząc Kasię w towarzystwie Jakuba, ale postanowi działać odważnie i oświadczy się ukochanej. Niespodziewane wyznanie złoży także Aleksandra, przyznając Anecie i Kamie, że jej związek z Erwinem wcale nie jest bajką.

Basia zaś, po rozstaniu z Michałem, złapie lekki emocjonalny dołek, lecz szybko zmieni go w plan wielkiej przygody i zamarzy wyjeździe do Niemiec. W tak zwanym międzyczasie w Grabinie Maria zorganizuje kameralne spotkanie, by dodać Mostowiakowej otuchy, a w przychodni pojawi się nowa kardiolożka, Joanna Dobrzańska, która zrobi na Rogowskim ogromne wrażenie. Z kolei mała Hania znów sprytnie rozegra dorosłych, próbując doprowadzić do tego, by Natalia i Adam zamieszkali razem.

"M jak miłość" 1913 - streszczenie odcinka (2 marca)

Streszczenie 1913. odcinka "M jak miłość" prezentuje się następująco: Budzyński uprzedza Marcina oraz Jakuba - tuż przed rozprawą, w której obaj detektywi mają zeznawać - że narazili się wyjątkowo niebezpiecznym ludziom. A gdy później dom jednego z pozostałych świadków zostaje podpalony, Chodakowski postanawia ukryć swoją rodzinę na Śląsku - nie tylko Kamę, ale także Izę oraz dzieci. Z kolei Aneta wybucha zazdrością, gdy jedna z pacjentek wyraźnie próbuje uwieść Olka. A poza tym ukłucie niepokoju czuje także Mariusz - gdy Kasia znów spotyka w klinice Jakuba. Po powrocie do domu Sanocki ma dla ukochanej romantyczną niespodziankę: oświadczyny. Tymczasem Aleksandra wyznaje nagle Anecie oraz Kamie, że u boku Erwina nie jest wcale szczęśliwa.

"M jak miłość" 1913 - o której oglądać?

1913. odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek 2 marca 2026 roku, o godz. 20:55, na antenie TVP2.

"M jak miłość" 1914 - streszczenie odcinka (3 marca)

Streszczenie 1914. odcinka "M jak miłość" prezentuje się następująco: Basia rozstaje się w końcu z Michałem i jest przez to w lekkim dołku, ale jednocześnie planuje prawdziwą, życiową przygodę: wyjazd na uczniowską wymianę do Niemiec. I prosi Agnes oraz Barbarę, by pomogły jej namówić do tego pomysłu rodziców. Mostowiakową cały czas wspiera poza tym Maria, która zaprasza nawet na wieczór przyjaciół - Kisielową z Żakiem oraz Judytę i Kosowskiego - mając nadzieję, że kameralna, sąsiedzka "impreza" przywróci seniorce uśmiech. Tymczasem Rogowski zatrudnia w przychodni nową kardiolożkę Joannę Dobrzańską. Już pierwsze spotkanie z koleżanką wywiera na nim piorunujące wrażenie Mała Hania nadal sprytnie manipuluje Natalią oraz Adamem i tym razem próbuje nakłonić dorosłych, by razem zamieszkali.

"M jak miłość" 1914 - o której oglądać?

1914. odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany we wtorek 3 marca 2026 roku, o godz. 20:55, na antenie TVP2.

Polskie seriale Netflixa - rozpoznaj po zdjęciu Pytanie 1 z 10 Z którego serialu pochodzi ten kadr? "Wielka woda" "Rojst" "Aniela" Następne pytanie