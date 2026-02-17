QUIZ: Rozpoznasz bohaterów serialu „Na sygnale” po oczach? Zmierz się z wyzwaniem

Serial „Na sygnale” prezentowany na antenie TVP2 od 2014 roku zdobył grono oddanych fanów dzięki realistycznemu przedstawieniu pracy ratowników medycznych, dramatycznym akcjom i zróżnicowanym postaciom. To właśnie bogactwo charakterów i ich zawodowo‑życiowe perypetie przyciągają widzów jak magnes. Teraz możesz okazać się prawdziwym ekspertem i sprawdzić, czy potrafisz ich rozpoznać po oczach!

Rozwiąż QUIZ: "Czyje to oczy?"

Serial „Na sygnale” to nie tylko dynamiczne akcje ratunkowe, ale przede wszystkim ludzie - ratownicy, lekarze, dyspozytorzy - z krwi i kości. Ich osobowości, życiowe wybory i emocje często odbijają się w spojrzeniach, które stały się inspiracją do naszego quizu. Wiktor Banach, Martyna Górska, Kuba Walczak, doktor Góra, Ela czy Benio - to tylko część ekipy, która na dobre zapisała się w sercach widzów. Myślisz, że potrafisz rozpoznać ich po oczach?