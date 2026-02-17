W poprzednich odcinkach (828-834) Ferit dochodził do siebie pod okiem Ayse, która postanowiła poczekać, aż w pełni wyzdrowieje. Mężczyzna jednak wykorzystał czas, by odkryć sekret, który skrywała przed nim Ayse, pozorując upadek i pourazowy zanik pamięci. Aynur zmagała się z presją Idrisa, który każe jej usunąć kompromitujące zdjęcie, a jednocześnie oświadcza się jej i usypia ją, by potem wziąć jako zakładniczkę. Yaman i Nana przygotowali się do oficjalnych zaręczyn, choć Kulas wdarł się do rezydencji i wymknął niezauważony. Ferit próbował wyciągnąć prawdę od Ayse, a przypadkowo usłyszała jego rozmowę z Volkanem, demaskując go. Nese, za radą przyjaciółki, zaczęła trzymać Volkana na dystans. W międzyczasie Nana odkryła, że Kazim podłożył ładunek wybuchowy pod auto Yamana na polecenie Idrisa, a Nese przypadkowo dostarczyła akta, w których znalazł się list Ayse do Ferita, częściowo ocalały. Ferit ponownie podejrzewał, że Doga jest jego córką, a Ayse, przerażona, prosiła o pomoc Koraya.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 835

Ferit, przekonany, że Ayse próbuje zataić przed nim fakt, że jest ojcem Dogi, próbuje zdemaskować jej działania. Volkan stosuje wobec Nese jej własną broń, żeby dać jej nauczkę. W końcu Nese przyznaje się, że dała się podpuścić koleżance, ponieważ chciała, żeby Volkan nie znudził się ich związkiem. Zakochani znów mogą się sobą cieszyć. Na horyzoncie pojawia się jednak Basak, która zamierza zepsuć im tę sielankę. Acar proponuje Yamanowi pomoc w poszukiwaniach Idrisa, jednak Yaman stanowczo odmawia. Trucizna przekazuje Idrisowi dokładne instrukcje, po czym wysyła go, żeby zabił przebywającego w szpitalu Yamana.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 836

Yaman usilnie próbuje trafić na ślad człowieka, który w ostatnim czasie pomagał Idrisowi. Kazim, którego więzi, na niewiele się przydaje. Dodatkowo mężczyzna załamuje się na wieść o śmierci swojego szefa. Trucizna przetrzymuje i torturuje Tuncę, którego tożsamość ukradł, żeby zbliżyć się do Yamana i dokonać zemsty. Yaman nalega, by Nana wybrała datę ślubu. Ona jednak bardzo się przed tym wzbrania, przekonana, że małżeństwo zabija miłość. Ferit śledzi Ayse i Koraya, przekonany, że uda mu się odkryć prawdę. Jest w szoku, gdy okazuje się, że tych dwoje poszło wyznaczyć datę ślubu. Przy okazji Ayse po raz kolejny bardzo dobitnie oświadcza Feritowi, że nie mogła być z nim, gdyż nie dawał jej poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, które może dać jej Koray. Ferit całkiem się załamuje, chociaż na zewnątrz przybiera radosną maskę i nie szczędzi Ayse gratulacji.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 837

Nana wykorzystuje każdy pretekst i wymówkę, żeby odroczyć datę ślubu. Nese jest w szoku na wieść, że jej siostra zgodziła się na ślub z Korayem. Lęk przed utratą córki oślepił jednak Ayse i zdesperowana kobieta, nieświadoma, że Koray nią manipuluje, nie widzi innego sposobu na zatrzymanie córki przy sobie. Yaman, nieświadomy, że Acar to jego śmiertelny wróg, godzi się na współpracę. Gdy podczas spotkania Acar słyszy, że Kazim został pojmany i ma być przesłuchiwany, zleca zabicie prawej ręki Idrisa. Kazim przed śmiercią jednak wypowiada słowo "trucizna"... Ferit jest przybity myślą o ślubie Ayse i Koraya. Na domiar złego Koray oświadcza się Ayse w obecności wszystkich, co bardzo rani Ferita i coraz trudniej jest mu maskować ból. Koray triumfuje.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 838

Yaman w końcu dowiaduje się, kto był tajemniczym wybawicielem İdrisa. Myśl, że wrócił jego wielki wróg z przeszłości, napełnia go lękiem o najbliższych. Tymczasem Nana ekscytuje się nadchodzącym ślubem, chociaż ogrom prac ją przeraża. Acar czerpie wielką przyjemność z torturowania Tuncy i wstrzykiwania mu coraz większych dawek trucizny. Yaman dzieli się z Acarem informacjami o swoim wrogu. Ferit stara się maskować swoje prawdziwe uczucia i jakby nigdy nic pracuje z Ayse nad śledztwem. Trudno mu jednak znieść prowokacyjne zachowania Koraya i jego plany wspólnej przyszłości z Ayse. Na wieść, że para zamierza przenieść się do Eskisehir, cierpliwość Ferita się kończy. Bardzo wzburzony w pojedynkę rusza tropem niebezpiecznych przestępców. Basak wdraża swój plan zemsty i wraz ze swoim wspólnikiem porywa Nese.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 839

Ferit postanawia sam rozprawić się z groźnymi gangsterami. W trakcie strzelaniny policjantowi kończy się amunicja. Tymczasem Yaman ustala miejsce, w którym Trucizna ma odbyć spotkanie i udaje się tam ze swoimi ludźmi. Yaman jest zaskoczony widokiem wspólnika. Truciźnie w ostatniej chwili udaje się fortelem zmylić Yamana i nie dopuścić, by ten poznał jego prawdziwą tożsamość. Nana odkrywa, że Yaman ją okłamał. Zamiast opisać wymarzony ślub, kobieta przelewa na papier słowa rozgoryczenia.... Plan Basak się powiódł. Volkan jest przekonany, że Nese zdradza go z Berkayem.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 840

Ferit, próbując ukryć szalejącą w nim burzę uczuć, nie waha się narażać życia. W pojedynkę mierzy się z niebezpiecznymi przestępcami i dostarcza ich na komendę. Zaniepokojona Ayse rusza jego śladem i znajduje go relaksującego się nad jeziorem. Przyciśnięty przez Ayse Ferit wyznaje, że wciąż bardzo ją kocha i nie może sobie poradzić z jej utratą. Yaman nalega, by Acar dochodził do siebie w rezydencji. Obraz szczęśliwej rodziny Kyrymlego pobudza wspomnienia Trucizny o tym, jak ogarnięty furią wymordował własną rodzinę, włącznie z ukochanym synem. Zalewa go chęć zemsty na Yamanie, którego za to wszystko obwinia. Nanę dręczą koszmary.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 841

Po chorobie Nany w domu Poyraza wszyscy starają się wrócić do normalności. Nana czuje się lepiej, ale zachowuje dystans. Poyraz zaprasza ją i Yusufa na wspólne śniadanie w piekarni. Po długim wahaniu Nana zgadza się wyjść, jasno zaznaczając, że nie chce się przywiązywać. Matka Poyraza obserwuje sytuację z niepokojem i rozmawia o tym z Canselem. Aynur zostaje zwolniona po samowolnym przygotowaniu posiłku. Później Poyraz pokazuje Yusufowi pracę w warsztacie. Spokój przerywa nagła wiadomość o ataku na dzieci – Poyraz natychmiast rusza na pomoc.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejne odcinki 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841 zostaną wyemitowane w dniach 16-22 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują:

