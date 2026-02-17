Spis treści
W poprzednim odcinku (332) W poprzednim odcinku María stopniowo odzyskiwała siły, chociaż wciąż miała problemy z przyjmowaniem posiłków. Pelayo próbował wpłynąć na Cruz, aby ta przekonała Alonso do zgody na przyjazd Cavendisha do ich posiadłości. Napięcie narastało też między Feliciano a Petrą, gdy mężczyzna nie mógł zapomnieć dawnych urazów i odmawiał pojednania. Rómulo i Pía żyli w ciągłym strachu przed gniewem markizów, obawiając się ujawnienia ukrywanej prawdy. W tle tych wydarzeń Vera podjęła ważną decyzję i postanowiła na stałe zamieszkać w La Promesie.
„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 333
Choć powrót Marii przynosi wiele radości mieszkańcom, kobieta napotyka na trudności w odnalezieniu się w nowej sytuacji. Szczególnie ciężko jest jej zaakceptować fakt, że w pałacu pojawiła się nowa pokojówka. W tym samym czasie Leonor odczuwa głębokie rozczarowanie zachowaniem Martiny, która zataiła przed nią swój sekretny związek z Curro oraz zaręczyny z don Antoniem. W międzyczasie Catalina, odczuwając wyrzuty sumienia po degustacji sosów, postanawia przeprosić swojego ojca, jednak ten stawia jasny warunek: wszelkie interesy z Cavendishem muszą być prowadzone z dala od La Promesy. Równocześnie Manuel podejmuje kolejne próby zbliżenia się do Jany, lecz jego wysiłki spotykają się z jej chłodnym przyjęciem.
„La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La Promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 333. odcinek zostanie wyemitowany we czwartek 20 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"La Promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
