Splątane losy, odcinek 89: Remzi uderzy w najczulszy punkt Halila! Wróci sprawa śmierci Ceylana

Remzi zaszantażuje Halila w 89. odcinku „Splątanych losów”
Halil będzie musiał zmierzyć się z kolejnymi groźbami Remziego. Tym razem szantażysta wykorzysta informacje dotyczące śmierci Ceylana. Zna tajemnicę, która może poważnie zaszkodzić Halilowi, dlatego będzie próbował obrócić ją na swoją korzyść. Sprawa ma związek z wydarzeniami sprzed lat i sekretami Münevver. W 84. odcinku Remzi groził Halilowi, że ujawni, iż wie, że to on jest mordercą. Teraz ponownie sięgnie po tę samą "broń", naciskając na mężczyznę za pomocą informacji o Ceylanie. Halil będzie musiał zdecydować, jak poradzić sobie z kolejnym szantażem.
Tahsin założy podsłuch u Remziego w 89. odcinku „Splątanych losów”
Remzi sam również znajdzie się pod obserwacją. Salih, działając na polecenie Tahsina, założy u niego podsłuch. Tahsin będzie chciał kontrolować działania mężczyzny, z którym współpracuje przy poszukiwaniu Yasemin i Pakize. Relacja Tahsina i Remziego od początku opiera się na wzajemnych interesach, ale nie brakuje w niej podejrzliwości. W 86. odcinku Remzi przekazał Tahsinowi adres Yasemin, dzięki czemu ten dotarł do jej domu. Teraz sam stanie się obiektem inwigilacji.
Mine znajdzie się w niebezpieczeństwie w 89. odcinku „Splątanych losów”
W odcinku dojdzie również do niebezpiecznego incydentu z udziałem Mine. Kerem postanowi zabezpieczyć szpital. Poprosi ochronę, by nie wpuszczano do budynku Tahsina. Będzie chciał uniemożliwić mężczyźnie dotarcie do Yasemin i jej bliskich. Ojciec dziewczyny już wcześniej pokazał, że nie zamierza respektować ich granic. W 86. odcinku pojawił się w domu Yasemin i zażądał informacji o Pakize.
„Splątane losy” – data i godzina emisji 89. odcinka
Odcinek 89. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we wtorek, 17 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.
„Splątane losy” – opis serialu i obsada
„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.
Obsada:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar