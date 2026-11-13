Splątane losy, odcinek 89: Remzi uderzy w najczulszy punkt Halila! Wróci sprawa śmierci Ceylana

Remzi zaszantażuje Halila w 89. odcinku „Splątanych losów”

Halil będzie musiał zmierzyć się z kolejnymi groźbami Remziego. Tym razem szantażysta wykorzysta informacje dotyczące śmierci Ceylana. Zna tajemnicę, która może poważnie zaszkodzić Halilowi, dlatego będzie próbował obrócić ją na swoją korzyść. Sprawa ma związek z wydarzeniami sprzed lat i sekretami Münevver. W 84. odcinku Remzi groził Halilowi, że ujawni, iż wie, że to on jest mordercą. Teraz ponownie sięgnie po tę samą "broń", naciskając na mężczyznę za pomocą informacji o Ceylanie. Halil będzie musiał zdecydować, jak poradzić sobie z kolejnym szantażem.

Tahsin założy podsłuch u Remziego w 89. odcinku „Splątanych losów”

Remzi sam również znajdzie się pod obserwacją. Salih, działając na polecenie Tahsina, założy u niego podsłuch. Tahsin będzie chciał kontrolować działania mężczyzny, z którym współpracuje przy poszukiwaniu Yasemin i Pakize. Relacja Tahsina i Remziego od początku opiera się na wzajemnych interesach, ale nie brakuje w niej podejrzliwości. W 86. odcinku Remzi przekazał Tahsinowi adres Yasemin, dzięki czemu ten dotarł do jej domu. Teraz sam stanie się obiektem inwigilacji.

Mine znajdzie się w niebezpieczeństwie w 89. odcinku „Splątanych losów”

W odcinku dojdzie również do niebezpiecznego incydentu z udziałem Mine. Kerem postanowi zabezpieczyć szpital. Poprosi ochronę, by nie wpuszczano do budynku Tahsina. Będzie chciał uniemożliwić mężczyźnie dotarcie do Yasemin i jej bliskich. Ojciec dziewczyny już wcześniej pokazał, że nie zamierza respektować ich granic. W 86. odcinku pojawił się w domu Yasemin i zażądał informacji o Pakize.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 89. odcinka

Odcinek 89. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we wtorek, 17 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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