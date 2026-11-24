Agnes zostanie brutalnie pobita w lesie w 1961. odcinku „M jak miłość”

Końcówka listopada w serialu „M jak miłość” przyniesie wstrząsające wydarzenia w Grabinie, a dramatyczne sceny z 1961. odcinka odcisną ogromne piętno na dalszych losach Agnes oraz jej skomplikowanych relacjach z Pawłem.

Wiadomo już, że podczas podróży do Gródka na Agnes i Basię (Karina Woźniak) napadną dwaj nastoletni przestępcy, którzy zbiegli z zakładu poprawczego. Jeden z napastników podejmie próbę gwałtu na Basi i będzie chciał zarejestrować ten brutalny atak telefonem komórkowym. Wówczas Agnes bez wahania stanie w obronie zaatakowanej siostry, za co ostatecznie przyjdzie jej zapłacić najwyższą cenę.

16

„M jak miłość”, odcinek 1961. Chłodne pożegnanie Pawła z Agnes i wyjazd z synem

Zanim jednak w 1961. odcinku „M jak miłość” dojdzie do leśnej tragedii, w wyniku której skopana i brutalnie pobita Agnes dozna ciężkiego urazu kręgosłupa, kobieta doświadczy przykrości ze strony Pawła. Zduński pojawi się z małym Antosiem w Grabinie i po raz kolejny da przyjaciółce jasno do zrozumienia, że nie widzi jej w roli zastępczej matki dla swojego dziecka.

Gdy w 1961. odcinku „M jak miłość” Agnes wyjdzie z inicjatywą i zaproponuje, że podczas wakacji chętnie zaopiekuje się chłopcem przez pewien czas, reakcja Zduńskiego będzie stanowcza. Mężczyzna zakomunikuje jej, że zabiera syna w góry do krewnych swojej zmarłej żony.

„W sierpniu mam urlop i tak myślę, że mogłabym się zająć Antkiem jeśli chcesz. Mógłby zostać z nami w Grabinie...” – zaproponuje kobieta.

„Nie ma takiej potrzeby, bo w sierpniu jedziemy na cały miesiąc w góry. Do rodziny Franki” – powie chłodno Paweł.

„Na miesiąc? A może przydałaby ci się pomoc? Mogłabym się zająć młodym, a ty skakałbyś sobie jak taka młoda kózka, słońce by świeciło, a słyszałam, że Tatry są...” – Agnes będzie chciała dołączyć do Pawła i jego syna, lecz on się na to nie zgodzi.

„Nie ma takiej potrzeby. Poradzimy sobie!” – utnie temat Zduński.

Paweł boleśnie zrani uczucia Agnes w 1961. odcinku „M jak miłość”

Tak bezwzględna reakcja Pawła w 1961. odcinku „M jak miłość” sprawi, że Agnes z trudem będzie powstrzymywać łzy. Kobieta dotkliwie uświadomi sobie, że Zduński przyjmuje jej wsparcie wyłącznie wtedy, gdy jest to dla niego wygodne, a w rzeczywistości nie odwzajemnia jej uczuć i zupełnie mu na niej nie zależy. Zachowanie mężczyzny po raz kolejny sprawi jej ogromny ból.

„Przepraszam, ja tak tylko spytałam. Ja nie chciałam się narzucać. Idę pomóc Basi obiad zrobić...” – odpowie wyraźnie dotknięta Agnes.

Basia w 1961. odcinku „M jak miłość” dostrzeże cierpienie Agnes przez Pawła

W 1961. odcinku „M jak miłość” zapłakaną Agnes błyskawicznie dostrzeże Basia. Chcąc poprawić siostrze nastrój, zaproponuje wspólny wyjazd na zakupy do niewielkiej galerii handlowej w Gródku, gdzie ma już na nie czekać Marysia (Małgorzata Pieńkowska). Niestety, właśnie na leśnym odcinku trasy łączącej Grabinę z Gródkiem rozegra się prawdziwy koszmar obu kobiet.

„Powiesz, czemu tak posmutniałaś?” – zapyta zatroskana Basia.

„Nieważne. Nic się nie stało...” – odpowie wymijająco siostra.

„Chodzi o Pawła, prawda?” – będzie drążyć temat dziewczyna.

„Trochę tak, a trochę nie... To skomplikowane...” – przyzna w końcu Agnes.

„Dobrze. Ale jak będziesz chciała porozmawiać, to jestem...” – zapewni ją Basia.

Tuż po tych słowach Basia dostrzeże stojącego przy drodze jednego z młodych przestępców i poprosi kierującą autem Agnes o zatrzymanie pojazdu.

Kiedy oglądać 1961. odcinek „M jak miłość” w TVP2?

Premierowa emisja 1961. odcinka serialu „M jak miłość” odbędzie się w poniedziałek, 30 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.