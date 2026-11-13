„M jak miłość”, odcinek 1961. Natalka przyłapana na kłamstwie przez własną córkę

„M jak miłość”. Hania zdemaskuje kłamstwo Natalki na temat Mikołaja

W 1961. odcinku „M jak miłość” Natalka ponownie stawi czoła trudnemu i buntowniczemu charakterowi swojej córki. Hania będzie celowo szukać zaczepki i dążyć do kolejnych awantur, jednak tym razem powodem nie okaże się zwykła nastoletnia przekora. Dziewczynka bacznie obserwuje otoczenie i widzi rosnące zainteresowanie Mikołaja jej matką, a także fakt, że sama policjantka odwzajemnia te emocje. Próba zatajenia prawdy przez Mostowiakową zakończy się fiaskiem, ponieważ córka przyłapie ją na ewidentnym kłamstwie w sprawie Lipińskiego. Od tego momentu zapewnienia matki, że jej relacja z dyrektorem placówki jest czysto neutralna, zupełnie stracą na wiarygodności.

Relacja Natalki i Mikołaja w „M jak miłość”. Hania zacznie łączyć fakty

Podejrzliwość nastolatki wobec tej dwójki ma zresztą bardzo konkretne podstawy z przeszłości. Niedawno dyrektor uratował przecież Hanię na pływalni, po czym wizyty Natalki w murach szkoły stały się podejrzanie częste. Co więcej, mężczyzna osobiście pojawił się na uroczystości zaślubin policjantki z Karskim. Nastolatka szybko połączy te wszystkie wydarzenia w jedną całość i będzie nieustannie przypominać matce o swoich trafnych spostrzeżeniach. Narastające konflikty domowe doprowadzą do tego, że utrzymanie prawdziwych uczuć w sekrecie stanie się dla Karskiej niemal niewykonalne.

1961. odcinek „M jak miłość”. Adam odkryje fascynację Mikołaja i zażąda wyjaśnień

Kłopoty bohaterki jeszcze bardziej się skomplikują za sprawą jej partnera. W 1961. odcinku „M jak miłość” także Adam zauważy wyraźne zauroczenie dyrektora szkoły swoją małżonką. Do Karskiego dotrze wreszcie, że regularne kontakty Natalki z Mikołajem wykraczały daleko poza zwykłe obowiązki zawodowe. Mężczyzna zacznie też analizować przeszłość, przypominając sobie ciągłe przekładanie terminu ślubu przez ukochaną oraz jej wyraźny dystans do planowania wspólnej przyszłości. Adam nie zamierza dusić w sobie tych wątpliwości i przystąpi do zadawania żonie bardzo niewygodnych pytań o jej relację z Lipińskim. Policjantkę czeka niezwykle ciężka przeprawa, gdyż oprócz dociekliwej córki, wyjaśnień i pełnej szczerości zażąda teraz również jej mąż.

Kiedy oglądać 1961. odcinek „M jak miłość” w TVP2? Data i godzina emisji

Telewidzowie zobaczą 1961. odcinek serialu „M jak miłość” w poniedziałek, 30 listopada 2026 r., o godz. 20.50 na antenie stacji TVP2.

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