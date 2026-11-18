Pomysł Aynur pomoże Sinanowi i Czarnej przechytrzyć Turguta w 1081. odcinku "Dziedzictwa"

Sinan i Czarna nie zamierzają rezygnować z prób udowodnienia winy Turguta. Mężczyzna podejrzany o zabójstwo Ezgi do tej pory skutecznie unikał odpowiedzialności, a jego zatrzymanie nie przyniosło oczekiwanego przełomu. Tym razem jednak pomocna okaże się spostrzegawczość Aynur. Dziewczyna zwróci uwagę na szczegół dotyczący noża, który podrzucono do jej domu, aby ją obciążyć. Zadzwoni do Sinana i zada mu jedno ważne pytanie. Odpowiedź naprowadzi prokuratora na trop, dzięki któremu będzie mógł postawić Turguta pod ścianą.

W 1081. odcinku „Dziedzictwa” Turgut zostanie przyłapany na kłamstwie. Sinan pokaże mu dowód

Śledztwo w sprawie śmierci Ezgi od dawna nie posuwało się naprzód. W 1078. odcinku „Dziedzictwa” Turgut obmyślił plan ucieczki i zdołał wprowadzić policję w błąd. Sinan podejrzewał jednak, że przestępca wciąż przebywa w Stambule. W 1079. odcinku prokurator wraz z policją zastawił na niego zasadzkę, wykorzystując informację o stanie zdrowia jego siostry. W 1080. odcinku udało się zatrzymać Turguta, ale mężczyzna nie przyznał się do zabójstwa Ezgi. Brakowało też dowodów, które pozwoliłyby oczyścić Aynur z podejrzeń.

W 1081. odcinku wszystko zacznie się zmieniać za sprawą telefonu od Aynur. Dziewczyna zapyta Sinana, czy nóż wykorzystany do zabójstwa pochodził z zestawu, czy był osobnym produktem. Kiedy prokurator potwierdzi, że chodzi o nóż z kompletu, natychmiast zrozumie znaczenie tej informacji. W zestawie należącym do jego siostry brakuje właśnie tego egzemplarza, który później podrzucono pod komodę Aynur, próbując wrobić ją w morderstwo.

Sinan postanowi wykorzystać ten trop podczas przesłuchania. Przyniesie Turgutowi cały zestaw z brakującym nożem i wyjaśni, że na grzbietach pozostałych ostrzy znajdują się ślady po malowaniu. To dowód, że narzędzie zbrodni pochodzi właśnie z kompletu należącego do jego siostry. Następnie postawi podejrzanemu ultimatum: albo jego siostra trafi za kratki, albo Turgut przyzna się do zabójstwa Ezgi. Mężczyzna znajdzie się w potrzasku i tym razem trudno będzie mu znaleźć kolejne usprawiedliwienie.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1081

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1081. zostanie wyemitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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