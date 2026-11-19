„M jak miłość”, odcinek 1963. Choroba w domu Kingi i Piotrka Zduńskich

W 1963. odcinku „M jak miłość” rodzina Zduńskich nagle stanie w obliczu poważnego kryzysu zdrowotnego. Domowników ogarnie strach o los bliskiej im istoty, a niespodziewana dolegliwość zmusi Kingę i Piotrka do przewartościowania priorytetów. Kłopoty ominą jednak ludzi, ponieważ niepokojące symptomy wystąpią u ukochanego psa Sapera. Czworonóg zaniemówi z dnia na dzień, a przyczyna jego złego stanu początkowo pozostanie zagadką. Zarówno małżonkowie, jak i ich dzieci traktują pupila jak pełnoprawnego członka familii, a nie zwykłego zwierzaka, dlatego jego cierpienie będzie dla wszystkich ogromnym przeżyciem.

Fatalne wyniki matury Lenki w 1963. odcinku „M jak miłość”

Niedyspozycja czworonoga to niejedyne zmartwienie bohaterów w 1963. odcinku „M jak miłość”. Zduńscy z niecierpliwością będą też wypatrywać rezultatów egzaminu dojrzałości Lenki (Olga Cybińska), która właśnie zamknęła istotny rozdział szkolny i uzależniała swoje dalsze plany od tych punktów. Na tym polu również zabraknie powodów do zadowolenia, gdyż wyniki matury córki Kingi i Piotrka okażą się bardzo rozczarowujące. Zamiast wspólnego świętowania oraz planowania przyszłości, familii przyjdzie stawić czoła następnemu przykremu wyzwaniu.

Zduńscy ratują psa Sapera. Wizyta u weterynarza w „M jak miłość”

Przytłoczeni złymi informacjami Zduńscy nie załamią jednak rąk i natychmiast przetransportują chorego Sapera do gabinetu weterynaryjnego. Interwencja specjalisty przyniesie oczekiwany skutek i pozwoli szybko opanować ten groźny kryzys zdrowotny. Chociaż przybita egzaminacyjną porażką Lenka wciąż będzie w złym humorze, to informacja o szansach na wyleczenie czworonoga przyniesie jej wyraźną ulgę.

Kiedy oglądać 1963. odcinek „M jak miłość” w TVP2?

Telewizyjną premierę 1963. odcinka serialu „M jak miłość” zaplanowano na wtorek, 7 grudnia 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.

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