„M jak miłość”, odcinek 1960. Policja nie szuka zabójcy Sowińskiego, a Mariusz pozostaje bezkarny

Zaledwie kilkanaście godzin po tym, jak w 1960 odcinku „M jak miłość” Olek trafi do aresztu, w sieci pojawi się mnóstwo doniesień o zatrzymaniu cenionego chirurga ortopedy z miedzeszyńskiej kliniki w związku z podejrzeniem o zamordowanie Aleksandra Sowińskiego. Właśnie z komunikatów internetowych Kasia (Paulina Lasota) dowie się, że Olek przebywa za kratkami za zbrodnię, której w rzeczywistości dopuścił się Mariusz.

Sytuację w 1960 odcinku „M jak miłość” skomplikuje fakt, że śledczy zaprzestaną dalszych poszukiwań faktycznego sprawcy. Dla funkcjonariuszy Olek stanie się idealnym podejrzanym w tej sprawie, ponieważ miał otwarty konflikt z Sowińskim i pobił dyrektora kliniki dokładnie w dniu jego zaginięcia. Dodatkowym obciążeniem dla Chodakowskiego będzie jego przeszłość i dawne oskarżenia o zamordowanie Artura Skalskiego (Tomasz Ciachorowski).

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Jakub wyjawia Marcinowi tajemnicę Kasi w 1960 odcinku „M jak miłość”

W 1960 odcinku „M jak miłość” Kasia przyzna się Jakubowi do romansu z Sowińskim oraz swoich podejrzeń, że za zabójstwem mężczyzny stoi Mariusz. Po tym wyznaniu Karski uzna, że dalsze ukrywanie prawdy na temat byłej żony jest niemożliwe. Detektyw przekaże Marcinowi wszystkie informacje uzyskane od Kasi, co postawi kobietę w niezwykle trudnym położeniu.

„M jak miłość”, odcinek 1960. Mariusz unika więzienia, a Marcin i Jakub nadal go szukają

Nowe ustalenia w 1960 odcinku „M jak miłość” nie sprawią jednak, że Mariusz od razu trafi za kratki. Prawdziwy morderca Sowińskiego będzie przebywał na wolności i zacznie polować na Kasię. Prywatne dochodzenie Marcina i Jakuba wciąż będzie trwało, ponieważ detektywi nie zdołają jeszcze ustalić miejsca pobytu Mariusza ani jego kolejnych zamiarów.

Pod koniec 1960 odcinka „M jak miłość” Marcin spotka się jednak z Anetą (Ilona Janyst) i poinformuje ją o przełomie w sprawie zabójcy Sowińskiego. Detektyw przekaże jej optymistyczne wieści: „Mamy nowy trop w śledztwie... Prawdopodobnie znaleźliśmy mordercę...”. Zaskoczona kobieta od razu zacznie dopytywać: „Jezu, naprawdę? A kto to jest?”. Wówczas Marcin zachowa ostrożność i nie zdradzi personaliów podejrzanego, odpowiadając: „Niestety nie mogę ci jeszcze o tym powiedzieć, ale jeżeli nasze przypuszczenia się potwierdzą, to niedługo Olek wróci już do domu...”.

Mariusz namierza kryjówkę Kasi w 1960 odcinku „M jak miłość”

Równocześnie w 1960 odcinku „M jak miłość” pozostający na wolności Mariusz odkryje miejsce pobytu uciekającej Kasi, która wspólnie z córką Zosią znajdzie schronienie w jednym z pruszkowskich hosteli.

Kiedy oglądać 1960 odcinek „M jak miłość” w TVP2?

Emisja 1960 odcinka serialu „M jak miłość” została zaplanowana na wtorek, 24 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.