"M jak miłość". Aneta martwi się o Kasię, która ukrywa się przed Mariuszem

Położenie Kasi stanie się niezwykle trudne, ponieważ kobieta zacznie ukrywać się przed poszukującym jej oraz Zosi Mariuszem. Mimo zagrożenia pozostanie bardzo nieufna i wciąż nie odważy się ujawnić ani tego, co wydarzyło się w domu architekta, ani kto naprawdę jest ojcem jej dziecka. Taka postawa przyjaciółki sprawi, że Aneta będzie miała coraz większe opory przed dalszym dochowywaniem tajemnicy. O tym, że biologicznym tatą dziewczynki jest Jakub, wie już Olek (Maurycy Popiel), a lekarka doskonale rozumie, iż przedłużające się milczenie tylko pogorszy sprawę. Równocześnie Chodakowska musi radzić sobie z kłopotami własnego męża, który po śmierci Aleksandra Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk) znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji, a badaniem tych wydarzeń zajmuje się właśnie Karski.

1959 odcinek "M jak miłość". Spotkanie Anety i Jakuba w kawiarni

Podczas spotkania w kawiarni Aneta i Jakub bardzo szybko zaczną rozmawiać o Kasi, która nadal unika przekazywania szczegółowych informacji na swój temat. Detektyw zechce ustalić, kiedy dokładnie lekarka miała ostatni kontakt z jego byłą żoną, dlatego Chodakowska zrelacjonuje mu przebieg porannej rozmowy telefonicznej i podzieli się własnymi obawami.

„Kiedy do ciebie dzwoniła?” - zapyta Jakub.

„Dzisiaj rano. Strasznie była niespokojna. Mówiłam jej żeby przyjechała do nas, ale nie wiem... Mówiła, że się jeszcze odezwie. Ja tylko mam nadzieję, że Mariusz jej nie namierzy” - powie Aneta.

„Nie, ciągle jej szuka. Jej i Zosi. Był dzisiaj u mnie.”

„Co ty opowiadasz? Ale chyba mu nie powiedziałeś?”

„Nie, oczywiście, że nie. Nie wiem co tam się stało, ale mam wrażenie, że Kaśka ukrywa jakiś sekret i że jest to bezpośrednio związane z Mariuszem. Wiesz, ja jestem w dość dziwnej sytuacji, bo w sumie już mnie to nie dotyczy...” - wyzna Jakub.

Takie postawienie sprawy przez Karskiego otworzy Anecie drogę do zrzucenia ciężaru z serca. Detektyw żyje w błędnym przekonaniu, że problemy byłej żony są mu już obce, ponieważ nie ma najmniejszego pojęcia, że jest biologicznym ojcem Zosi. Lekarka postanowi zebrać w sobie całą odwagę i spróbuje przekazać mu tę kluczową informację.

Czy Jakub pozna prawdę o ojcostwie Zosi w 1959 odcinku "M jak miłość"?

„No właśnie Kuba, bo...” - zacznie Aneta, chcąc przejść do sedna sprawy, ale detektyw natychmiast wejdzie jej w słowo i utnie temat.

„Dosyć o tym...” - powie detektyw.

Przebieg tego spotkania zupełnie rozminie się z pierwotnymi zamiarami Chodakowskiej. Karski kategorycznie odmówi dalszego analizowania problemów byłej żony, przez co myśli lekarki znów powrócą do dramatycznej sytuacji jej własnego męża. Po wyjściu na jaw informacji o zgonie Sowińskiego kłopoty Olka stale narastają, dostarczając Anecie kolejnych powodów do silnego stresu. Choć w 1959 odcinku "M jak miłość" tajemnica dotycząca ojcostwa Zosi będzie o krok od wyjścia na jaw, Jakub ostatecznie wciąż pozostanie nieświadomy faktu, że dziewczynka jest jego biologicznym dzieckiem.

Kiedy oglądać 1959 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Telewizyjną premierę 1959 odcinka serialu "M jak miłość" zaplanowano na poniedziałek, 23 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie TVP2.

M jak miłość. Mariusz rzuci się na Anetę po ucieczce Kasi