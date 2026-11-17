Czy Paulina Lasota odchodzi z „M jak miłość” przez ucieczkę Kasi za granicę?

Zaledwie tydzień po informacjach o odejściu z „M jak miłość” Melanii Grzesiewicz pojawiają się pytania o przyszłość Pauliny Lasoty. Choć 32-letnia odtwórczyni roli Kasi Sanockiej nie przekazała jeszcze oficjalnego komunikatu o dłuższym rozstaniu z produkcją, to wątek granej przez nią bohaterki wyraźnie zejdzie teraz na drugi plan.

Kluczowe wydarzenia rozegrają się w 1960 odcinku „M jak miłość”, który stacja TVP2 wyemituje we wtorek, 24 listopada 2026 roku. Ukrywająca się przed niebezpiecznym i psychopatycznym Mariuszem Kasia podejmie wówczas decyzję o wyjeździe z córką Zosią na Słowację, obierając za cel Bratysławę. Co skłoni ją do wyboru właśnie tego miejsca?

Zanim w 1960 odcinku „M jak miłość” przerażona kobieta opuści Polskę w obawie przed bezwzględnym mężem mordercą, zdobędzie się na szczerość wobec jednej osoby. Jedynie Jakubowi Karskiemu (Krzysztof Kwiatkowski) wyzna, że panicznie boi się nieobliczalnego Mariusza i za wszelką cenę musi zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz swojemu dziecku.

Warto przypomnieć również inne ostatnie zmiany w obsadzie produkcji. Melania Grzesiewicz oficjalnie potwierdziła swoje odejście z serialu „M jak miłość”, zapowiadając wprost w swoich komunikatach „Jeden z ostatnich odcinków z Anitą”.

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Kasia wyjedzie do Bratysławy w 1960 odcinku „M jak miłość”. Czy to koniec roli Pauliny Lasoty?

W finałowej scenie 1960 odcinka „M jak miłość” z udziałem Pauliny Lasoty zapadną ostateczne decyzje. Aktorka jako Kasia wytłumaczy małej Zosi, że prędko nie zobaczą rodzinnego kraju, ponieważ właśnie rozpoczynają zupełnie nowy etap życia na Słowacji.

„A dziś polecimy samolotem do naszego nowego domku, wiesz? Kiedy to wszystko się ułoży i zaczniemy nowe życie, to wtedy ci kogoś przedstawię, twojego prawdziwego tatę... Obiecuję...” – powie Kasia w 1960 odcinku „M jak miłość”.

Powód, dla którego w 1960 odcinku „M jak miłość” bohaterka wybierze akurat Bratysławę, jest bardzo praktyczny. Kobieta otrzyma zatrudnienie w tamtejszej klinice od swojej przyjaciółki z czasów studenckich, co pozwoli jej na spokojną egzystencję z dala od zagrażającego jej Mariusza.

W całej tej sytuacji najbardziej poszkodowany okaże się Jakub, który nie odczyta pożegnalnego listu od Kasi i nadal nie będzie świadomy tego, że to on jest biologicznym ojcem Zosi. Detektywa nie opuści jednak silne przeczucie, że uciekająca kobieta zataiła przed nim niezwykle istotne fakty.

„Nie mogę pozbyć się wrażenia, że to, co najważniejsze cały czas mi umyka, że Kaśka nie powiedział mi wszystkiego! I nie dlatego, że kryje Mariusza, to nie o to chodzi. To musi być coś więcej, znacznie więcej, ale nie mam pojęcia co!” – stwierdzi Jakub tuż po tym, jak Kasia razem z Zosią odlecą na Słowację.