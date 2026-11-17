Okoliczności spotkania Marysi i Jerzego Wielickiego na Mazurach w „M jak miłość”

Dramatyczne spotkanie Marysi oraz Jerzego na Mazurach w 1953 odcinku „M jak miłość” nie było dziełem przypadku. Kobieta wyjechała tam, aby odzyskać równowagę po rozstaniu z Arturem, natomiast mężczyzna przeżywał wówczas najtrudniejsze chwile i tylko dzięki interwencji Rogowskiej udało mu się uniknąć śmierci.

Do tych wydarzeń doszło w odcinku wyemitowanym na początku listopada. Chory na cukrzycę Wielicki wyraził wtedy wdzięczność za uratowanie życia, ale jednocześnie szczerze przyznał w rozmowie z Marysią, że nie ma pojęcia, jak pokierować swoją przyszłością. Po tej emocjonalnej wymianie zdań w restauracji hotelowej wszystko wskazywało na to, że ich drogi skrzyżowały się tylko na moment.

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Jerzy Wielicki odwiedzi Marysię w Grabinie w „M jak miłość”

Szybko okaże się jednak, że ta znajomość będzie miała ciąg dalszy. Jeszcze w tym roku, przed zakończeniem obecnego sezonu „M jak miłość”, Jerzy odnajdzie Marysię w Grabinie i złoży jej na wsi niezapowiedzianą wizytę.

Fragmenty tego spotkania zostały już ujawnione widzom w „Kulisach serialu M jak miłość”. Na opublikowanych ujęciach widać, jak Wielicki przekracza próg domu Mostowiaków z bukietem czerwonych róż, co wywołuje u gospodyni ogromną radość. Na twarzy Marysi zagości szeroki uśmiech, a w jej sercu odżyje nadzieja na to, że los przyniesie jej jeszcze piękne chwile.

Artur Rogowski spotka Jerzego u Marysi w nowych odcinkach „M jak miłość”

Sytuacja skomplikuje się w jednym z grudniowych odcinków „M jak miłość”, ponieważ w trakcie odwiedzin Jerzego w rodzinnym domu Mostowiaków pojawi się również Artur Rogowski. Chociaż niewierny małżonek będzie już wówczas budował nową relację u boku kochanki Joanny (Dominika Sakowicz), to obecność Wielickiego kręcącego się wokół jego żony wyraźnie przypadnie mu nie do gustu. Rogowski błyskawicznie skojarzy gościa z mężczyzną, którego widział wcześniej w mazurskim hotelu.